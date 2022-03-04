俄烏戰火延燒 學者：若時間拉長物價面臨壓力

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中研院經濟所研究員認為，俄烏戰爭時間如果拉長，俄羅斯改採極端手法，可能導致能源價格、物價面臨壓力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北4日電）俄羅斯入侵烏克蘭，外界關注地緣政治對物價影響。學者認為，短期影響有限，但戰爭時間如果拉長，俄羅斯改採極端手法，可能導致能源價格、物價面臨壓力。

中經院今天舉行2月台灣採購經理人指數發布記者會，媒體關注俄烏戰爭對於供應鏈以及物價影響。

中研院經濟所研究員簡錦漢認為，俄羅斯如果快速打下烏克蘭，或是戰爭馬上結束，結果相對明確，短期影響不大。但如果戰爭延長時間，俄羅斯可能採用極端手法，後續有可能影響國際能源與糧食價格。

簡錦漢表示，俄羅斯是能源出口大國，可能影響石油以及天然氣價格，歐洲國家也跟俄羅斯進口天然氣，若要換替代能源也可能是找液化天然氣，須留意後續是否影響台灣能源價格。

此外，俄羅斯跟烏克蘭也是小麥生產大國，簡錦漢表示，台灣雖然主要食用澱粉是米，但是小麥價格也可能產生外溢效應，推升糧價，能源價格、物價都可能承壓。

外界關注俄烏戰爭可能影響油價持續上揚，中經院副院長王健全表示，初步評估應該不會進一步導致1970年代曾發生的停滯性通貨膨脹（stagflation），也就是經濟供給面受衝擊，經濟成長停滯與通膨同時存在的現象。

他指出原因有三，第一，石油在台灣經濟體系比重跟過去相比降低許多；第二，台灣對外貿易比重高，抵銷油價上漲影響；第三，數位化提升生產力，降低油價衝擊。

不過，王健全表示，如果戰爭時間拉長，帶動大宗物資上漲，若俄羅斯採取極端手段切斷天然氣，可能衝擊歐盟經濟成長，會產生很大影響，可能導致停滯性通膨。

台灣對俄羅斯、烏克蘭直接貿易占比不大，不過，王健全分析，俄羅斯跟歐盟貿易密切，中國對歐洲出口占比也達2成，會不會間接影響台灣貿易，仍要持續留意。（編輯：趙蔚蘭）1110304