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2月製造業景氣燈號連5綠 烏俄戰爭與疫情成變數

2022/3/31 10:49（3/31 11:19 更新）
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2月製造業景氣燈號亮出代表信號持平的綠燈，信號分數更創下3個月來新高。（中央社檔案照片）
2月製造業景氣燈號亮出代表信號持平的綠燈，信號分數更創下3個月來新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北31日電）台經院今天發布2月製造業景氣燈號，製造業受惠全球經濟復甦，連續5個月亮出代表信號持平的綠燈，信號分數15.16分是3個月來的新高，不過，仍要持續觀察烏俄戰爭與疫情變種病毒後續變化。

台經院表示，2月雖然因為春節與228連假工作天數較少，壓縮生產量能，製造業仍受惠於全球經濟復甦態勢，2月進出口、外銷訂單與生產等指數年增率續呈雙位數成長，多數製造業廠商對未來半年景氣維持樂觀看法。台股上半月反映春節期間主要經濟體股市走揚，下半月受到外資因烏俄戰爭大幅賣超，加權指數呈現先漲後跌。

台經院表示，整體製造業景氣信號值由今年1月的14.24分，增加0.92分至2月的15.16分，信號分數來看，2月信號分數是近3個月以來新高，主要是缺料問題緩解，推升原物料投入面指標表現，這也顯示目前製造業表現依舊穩健。

2月製造業景氣燈號連續5個月亮出代表信號持平的綠燈，信號分數15.16分是3個月來的新高。（圖取自台經院網頁tier.org.tw）
2月製造業景氣燈號連續5個月亮出代表信號持平的綠燈，信號分數15.16分是3個月來的新高。（圖取自台經院網頁tier.org.tw）

就細部產業來看，台經院表示，在電子零組件業方面，仍受惠創新應用及數位轉型商機持續，出口、外銷訂單及生產年增率續為雙位數成長，不過烏俄戰爭加深全球半導體部分原料缺料問題，加上比較基期墊高及缺工問題持續，影響成本面及原物料投入面等指標，2月電子零組件業景氣燈號出現連續第5個的綠燈。

在機械設備業方面，台經院指出，受惠於半導體業積極擴產、帶動半導體設備、自動化等設備需求，不過中國經濟趨緩，抵銷部分設備需求，加上原料價格持續上漲，增加成本面壓力，2月機械設備業景氣燈號續維持代表低迷的黃藍燈。

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展望未來，台經院表示，仍要持續觀察烏俄戰爭與變種病毒後續變化。烏俄戰事已持續1個多月，歐美對俄制裁從個人、金融面轉向經濟面，包括俄國重要出口品能源、礦物與農業等產品，已引發近期農工原物料短缺及價格上揚，加重全球通膨的壓力，為國際經濟前增添不確定性。

台經院指出，新變種病毒疫情持續在亞洲擴散，尤其是日本、南韓與中國等地，日韓採取跟病毒共存政策，但中國仍維持清零政策，封城不僅影響中國今年經濟表現，連帶兩岸間產合作供應鏈也可能受到衝擊，仍要持續關注後續影響。（編輯：郭無患）1110331

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