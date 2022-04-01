3月PMI連21月擴張 學者憂俄烏戰爭恐使景氣鬆動

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天發布3月製造業採購經理人指數，已連續21個月呈現擴張，不過指數回跌至57.8%，部分經理人憂心地緣政治導致未來6個月展望指數下滑；學者認為，俄烏戰爭因素未完全反映，「景氣已經有一些鬆動」。

3月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）已經連續21個月呈現擴張，3月指數回跌1個百分點至57.8%，主要是受到新增訂單與生產指數的擴張速度趨緩影響。

中經院院長張傳章指出，雖然台灣製造業樂觀看待未來景氣，不過部分經理人憂心地緣政治因素正推升原物料價格，可能導致成本攀升，使得未來6個月展望指數回跌4.2個百分點、下滑至60.9%。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫認為，就最新PMI數據看來，製造業景氣可用「穩健」2字形容。中央研究院經濟所研究員簡錦漢也持同樣看法，認為景氣續呈穩健，但他憂心俄羅斯與烏克蘭戰爭的影響還沒有完全反映在3月調查中。

「景氣已經有一些鬆動」，簡錦漢指出，蘋果大砍單、台積電也說需求有點趨緩，很可能部分事件仍未完全反映，後續須關注俄烏戰爭發展、原物料高漲，是否將影響供應以及全球消費信心，如果消費信心下降，可能導致整體需求降溫，進而影響經濟動能。

至於中國疫情升溫是否影響終端需求，張傳章表示，廠商反映目前生產面影響有限，但物流被打亂，時間和成本大幅上升；整體而言，要再持續觀察中國疫情是否能在短期內控制住。

國際局勢多變，製造業景氣展望存在諸多不確定性，張傳章直言，「今年關鍵不在訂單，而是在存貨跟價格，尤其是利潤」，近兩年廠商都拉高庫存，但今年尚未看到突破性創新跟應用上市，後續要觀察在廠商滿手訂單之下，第2季還有沒有新單敲入，這會決定大環境是否將由近兩年供給端決定價格或利潤，轉為需求端主導的模式。

張傳章補充，這兩年廠商庫存都拉蠻高，訂單不是問題，但地緣政治緊張、疫情反覆等不確定性，對廠商而言，相較於訂單，未來利潤能不能拉上來才是更值得關注的議題。

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中經院今天也公布3月未季調的非製造業經理人指數（NMI），攀升4.2個百分點至55.8%；未來6個月展望指數已經連續9個月呈現擴張，不過指數回跌3.6個百分點至55.9%。

張傳章表示，國內需求有逐步回升，但3月調查期間是在國內本土多點感染源爆發之前，因此住宿餐飲業相對樂觀，月底本土疫情升溫後，廠商普遍認為，本土疫情發展及邊境管理措施仍是影響後續表現的關鍵。（編輯：張均懋）1110401