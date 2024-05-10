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台股收漲148點站上20700點 週線連3紅

2024/5/10 14:23（5/10 14:29 更新）
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台股10日勁揚148點，收在20708點。（中央社檔案照片）
台股10日勁揚148點，收在20708點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北10日電）台股今天開高震盪收高，電子股盤中再度走強，加上貨櫃航運股大漲，帶動加權指數終場上漲148.07點，重新站上20700點。台股本週上漲378.52點，週線連3紅。

台股加權指數今天終場收在20708.84點，勁揚148.07點，漲幅0.72%，成交金額新台幣4343.36億元。

權值王台積電盤中一度上漲11元，隨後漲勢收斂，終場收在802元，上漲6元；鴻海收169.5元，跌1元；大立光收2230元，漲25元。

觀察貨櫃三雄走勢，萬海財報優於預期，盤中攻上漲停價63.8元，並鎖住至收盤；陽明收60.6元，也是漲停價；長榮收193.5元，勁揚9.01%。

金融股走揚，國泰金收55.5元，勁揚7.35%；富邦金收71.8元，漲2.72%。

汽車零組件廠堤維西首季財報佳，開盤即亮燈漲停達58.3元，一路鎖至收盤；紡織股台南收在漲停價42.95元。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股盤中航運、金融等傳產股較強，電子股則出現整理。由於電子股包括散熱、智財概念股都漲多，在等待輝達（NVIDIA）財報過程，業績優於預期的貨櫃股正好吸引資金投入。

儲祥生指出，傳產股目前仍難成為主流，6月台北電腦展人工智慧（AI）、個人電腦（PC）廠商都將參展，或許是電子股下一個題材。（編輯：楊蘭軒）1130510

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