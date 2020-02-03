防武漢肺炎全民搶戴口罩 抗煞專家：大家搞錯重點

對於武漢肺炎疫情造成口罩搶購潮，抗SARS專家表示，目前台灣對武漢肺炎防疫做得很好，根本不到要戴口罩的時候。圖為北市街頭民眾配戴口罩。中央社記者徐肇昌攝 109年2月2日

（中央社記者張茗喧台北3日電）武漢肺炎延燒，走在路上幾乎人人戴口罩。抗SARS專家說，目前台灣防疫做得很好，根本不到要戴口罩的時候，擔心還沒被疾病打敗，就先被恐慌情緒打敗，也呼籲政府力求穩定民心。（延伸閱讀：陳副總統轉發影片宣導正確勤洗手 必要時才戴口罩）

參與抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）一役的中研院兼任研究員何美鄉表示，台灣目前還未出現社區感染，風險也很小，根本還不到戴口罩的時機，但不僅全民瘋搶口罩，走在街上幾乎人人都戴口罩，日前也看到多個專家徒步走到行政院開會，明明都在空曠的街道上，也通通戴口罩。

何美鄉說，疫情還沒真的入侵台灣，台灣人心已經慌成這樣，未來萬一疫情真的來了，「不就世界大亂」，尤其未來隨疫情升溫，口罩需求只會增、不會減，將是全球防疫重要物資之一，她呼籲政府強化宣導，透過簡單易懂的方式讓民眾了解台灣防疫做得很好，先求穩定民心。（延伸閱讀：防武漢肺炎 陳副總統宣導戴口罩優先順序）

很多人認為戴口罩就能預防武漢肺炎，其實「大家都搞錯重點」，何美鄉解釋，一個人在路上和一名患者擦肩而過，戴了口罩確實可預防那一瞬間被飛沫傳染的機會，但這些飛沫一旦落在物體表面，可存活長達5天，任何人摸到後又揉眼睛就可能被感染，顯示洗手比戴口罩更重要。

過去曾帶領國內抗SARS的感染防疫專家、前疾病管制局長蘇益仁也說，目前新型冠狀病毒還沒有在台灣出現社區感染，明明沒有戴口罩的需要，卻出現全民瘋搶口罩、人人戴口罩的情形，代表多數民眾對疫情反應過度，擔心自己身邊會出現漏網之魚。

蘇益仁說，這種恐慌情緒不只發生在台灣，全球皆然，擔心再這麼下去，台灣還沒被武漢肺炎打敗，就先被國內的恐慌情緒打敗，各界整天爭論如何分配口罩，口罩問題恐演變成政治口水戰。

他認為，目前台灣正值流感高峰期，孩子如按原訂時程開學又出現流感群聚感染，很可能被外界誤解成武漢肺炎，引起更大恐慌，因此教育部昨天宣布延後開學的政策非常值得肯定，2、3月再開學雖然武漢肺炎仍在，流感卻已退燒。

蘇益仁強調，目前戴口罩唯一合理理由就是預防流感，但台灣多數人都有接種疫苗，也有抗病毒藥物可用，沒什麼好擔心的，因此他不僅沒有戴口罩，也避免搭高鐵北上、避免到人多的地方。

至於口罩實名制政策，蘇益仁認為，既然沒有人人戴口罩必要，不懂為什麼要實名制，只要透過醫療體系，確保有癌症病史、免疫系統低下、慢性病、呼吸道疾病者有口罩可用即可。（編輯：管中維）1090203