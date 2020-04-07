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武漢肺炎疫情2/100

武漢肺炎／清明連假後採檢倍增 6日1800人次創單日新高

最新更新：2020/04/07 16:03
清明連假後防疫壓力明顯增加，指揮中心統計，6日單日的採檢量就達1800人次，比往常一日800、900人次增加超過1倍。圖為2日晚間墾丁大街。中央社記者郭芷瑄攝　109年4月3日
清明連假後防疫壓力明顯增加，指揮中心統計，6日單日的採檢量就達1800人次，比往常一日800、900人次增加超過1倍。圖為2日晚間墾丁大街。中央社記者郭芷瑄攝　109年4月3日

（中央社記者陳偉婷台北7日電）清明連假後，不少民眾因出現症狀湧入醫院採檢。指揮中心統計，6日一天就採檢1800人次，比往常單日800、900人次大增，創單日新高。

專家說，民眾若有相關症狀可到醫院，告知旅遊史研判是否採檢。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心今天宣布，擬定6大策略擴充醫療整備，堅守醫院。其中包含完善社區監測，針對醫療照護人員、航空機組人員、美國回溯高風險對象及清明連續假期出遊者，都會加強採檢。

連假後防疫壓力明顯增加，指揮中心統計，6日單日的採檢量就達1800人次，比往常一日800、900人次增加超過1倍。

指揮中心疫情監測組組長周志浩會後受訪表示，目前社區擴大採檢的條件已經很寬鬆，列入清明連假的出遊者，是希望提高民眾跟醫師警覺。如果民眾曾到人潮擁擠處旅遊，且又出現相關症狀，應明確告知醫師旅遊史、接觸史，讓醫師判斷是否採檢。

周志浩說，6日單日就有1800人次採檢，且都是在醫院採檢，目前全台採檢院所有163家；如果單家醫院量能暴增，民眾可前往其他採檢所。

指揮官陳時中回應相關議題時也說，民眾如果出現症狀都可以到採檢單位，但要透過醫師診斷，如果醫生認為可以採就會採，如果有相關症狀一定會採檢。

專家諮詢小組召集人張上淳也說，目前基層診所較無意願也沒有環境可幫民眾採檢，民眾若有相關症狀，還是要到醫院。（編輯：陳俊碩）1090407

境外威脅趨緩 連假後防疫決戰7天後

（中央社記者陳偉婷、陳怡璇台北7日電）指揮中心今天說，目前境外威脅趨緩，但清明連假有大量民眾移動，可在7天（12日）後看出變化，盼民眾做好自主健康管理，也會擴大採檢，「還有很大空間把難關度過。」

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣新增3例武漢肺炎確診個案，都是境外移入。目前全台累計376例，其中324例境外移入、52例本土病例。確診中5人死亡，有61人已經解除隔離。

過去2週，境外移入確診威脅大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前境外威脅應該趨緩，不過在清明連假的大量移動後，連假後7天的週日（12日）就可以看出一些變化。

陳時中說，本週希望民眾若有相關症狀，積極就醫、採檢，把自主健康管理做好，「還有很大的空間把難關度過」。（編輯：管中維）1090407

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