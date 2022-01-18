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疫情17/300

桃機防疫人員確診 北市採檢68人陰性、315人檢驗中

2022/1/18 19:21（1/18 19:41 更新）
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桃園機場一名防疫人員日前確診COVID-19，台北市衛生局18日表示，針對這名個案擴大採檢383人，其中68人結果為陰性，另外315人檢驗中。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
桃園機場一名防疫人員日前確診COVID-19，台北市衛生局18日表示，針對這名個案擴大採檢383人，其中68人結果為陰性，另外315人檢驗中。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北18日電）桃園機場一名防疫人員日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台北市衛生局今天表示，針對這名個案擴大採檢383人，其中68人結果為陰性，另外315人檢驗中。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，有關台北市本土個案案17928疫調狀況，這名個案在台北市未匡列居家隔離者，共擴大採檢383人，其中68人結果為陰性，另外315人檢驗中。

此外，針對中壢聯邦銀行群聚案中，因行員妻子染疫而確診的案17771，衛生局表示，這名個案職場位於台北市松山區，共匡列35人居家隔離，採檢結果皆為陰性，另外擴大採檢229人為陰性、4人檢驗中。

至於曾到過台北市台灣科學教育館及兒童新樂園的新北市亞東醫院護理師案17967，衛生局表示，共擴大採檢975人，其中855人結果為陰性、120人尚在檢驗中，另已發送438封細胞簡訊給與個案足跡重疊的民眾，請收到簡訊的民眾落實自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110118

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