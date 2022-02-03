桃市府公布25個疫調足跡 包括市場、客運和高鐵

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（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園市政府今天公布最新確診個案疫情調查足跡，包括網咖、寶雅、佳樂蛋糕、Costco桃園中壢店、大溪崎頂黃昏市場及搭5098桃園客運及高鐵806車次自左營站往桃園站等25個。

桃市府傍晚公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案18975、18977、19024、19026、19027、19029、19042、19051、19054、19074及19075的1月21日到31日公共場所足跡。

足跡包括1月21日、23日、26日、30日、31日大溪區網路E世界網咖埔頂店；1月23日上午內壢成功市場、下午POYA寶雅八德興豐店；1月24日到28日期間上午搭5098桃園客運自中壢後站往崎頂站、下午搭5098桃園客運自崎頂站往中壢後站。

1月25日桃園區三民運動公園、晚間中壢區美華肉鬆肉脯專賣店、陽明運動公園；1月26日到29日上午大溪好朋友早餐店；1月26日晚間墊腳石中壢生活館；1月27日晚間佳樂蛋糕中壢門市、萊爾富大溪高介門市；1月28日下午兆鑫食品五金百貨草漯門市、晚間Costco桃園中壢店自助加油站。

1月29日上午桃園區南門市場；1月29日、30日下午大溪崎頂黃昏市場；1月29日晚間7-11興圓門市、下午大溪安欣大藥局；1月30日上午搭高鐵806車次自左營站往桃園站。

1月30日Costco桃園中壢店、愛買楊梅店、下午中壢阿潭ㄟ店專業生鮮市場、晚間全聯楊梅中山門市；1月31日上午利來福生鮮超市上湖店、下午大溪十一份活魚餐廳。

桃市府表示，這些公共場所已完成環境清潔消毒，民眾如果曾出入這些場所，請於足跡重疊次日起14天內自我健康監測。（編輯：李明宗）1110203