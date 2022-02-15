亞旭、嘉聯益各增2例 桃機航警確診感染源待釐清

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北15日電）指揮中心公布國內今天增5例COVID-19本土個案，分別為桃園亞旭、新北樹林嘉聯益各增2人確診，桃園機場增1名航警染疫，感染源待釐清，已匡列接觸者，盼有效控制疫情。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會公布國內新增45例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為5例本土個案及40例境外移入（13例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增1例死亡。

今天新增本土個案為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至40多歲，今天唯一感染源待釐清的是案19763，陳時中說明，這名個案是桃園機場的航警，分別於今年1月21日及2月11日進行過2次PCR檢測，期間也做過5次快篩，結果皆為陰性。

陳時中說，該名桃園機場航警負責協助機場落地採檢確診個案後送，案19763於2月12日值班時，曾接觸過7名落地採檢陽性者，上述陽性者送至集中檢疫所，接受第2次採檢後，多達4人陰性，陽性個案Ct值都高達33至34.8之間，病毒量低。

陳時中認為，分析7名落地採檢陽性者病毒量，幾乎沒有傳播力，以及航警與其接觸環境，皆為通風良好區域，且無近距離接觸，感染源待釐清。針對航警對於社區影響，「不敢說一定沒有」，但航警檢驗頻率很高，現階段首要任務是待定序出爐，釐清傳播途徑。

其餘今天新增的4名個案，其中2人為嘉聯益電子廠相關個案，因為電子廠今天準備復工，所以昨天進行大規模採檢，才會發現新增1名陽性員工，進一步採檢密切接觸者，發現個案丈夫也確診，已匡列同樓層同事列為居家隔離。考量其餘68名同事採驗陰性，多數員工2次陰性，仍然決定復工。

桃園亞旭案日前大量新增解隔後陽性者，指揮中心懷疑宿舍有潛在感染風險，決定將高度懷疑253名員工重新匡列居家隔離14天。今天新增2名確診者，皆為重新居家隔離期間陰轉陽病例，其中1人為有症狀就醫採檢確診，另1人為例行PCR採檢確診。（編輯：陳政偉）1110215

（指揮中心提供）

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