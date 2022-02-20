集檢所翻攪外送物惹議 王必勝：僅抽查異樣物

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）近日有集中檢疫所住民抱怨外送物被翻攪檢查，感覺像被當犯人對待。衛福部醫福會執行長王必勝今天說，外送物並非逐批查驗，僅抽查管理人員懷疑的異樣物，以確保其他住民安全。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，不少民眾被送到集中檢疫所進行居家隔離，但家人送來的餐點有被翻攪痕跡、零食也被打開過，令住客感到像犯人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天已說明，集中檢疫所曾多次在外送物發現違禁品、毒品，管理確實較嚴格。

但集檢所外送物遭到翻攪檢查，仍然引發民眾討論，王必勝再度於臉書（Facebook）上提供集中檢疫所曾多次在外送物發現違禁品、毒品的照片或影片證據，包含在住民親友送至集中檢疫所的便當、洋芋片、零食等發現毒品等違禁品，「照片或影片是一些實例，不勝枚舉」。

王必勝晚間接受媒體聯訪時表示，外送物並非逐批查驗，僅是抽查而已。抽查執行面上，集中檢疫所安全組員警是依據專業經驗，從住民行為模式、送物品的人、物品的異狀，如便當或洋芋片袋內容物重量異常等判斷後抽查，查出違禁品的比例非常高。

中央集中檢疫所訂有工作指引，其中對於違禁品有明確規定。王必勝解釋，禁止各類毒品，因這就是重大違法；禁止酒類，因發生過很多起酒醉吵鬧，甚至需送醫治療；禁菸，是因為常發生床上抽菸燒破床單等易引起火災的事件，同時飄散的菸味也會引起其他住民強烈抗議。

王必勝表示，這次提出抱怨的民眾疑似南部某檢疫所住民，入住時即替其保管大量菸品，因無法抽菸數日吵鬧引起其他住民抗議。後從其朋友送來便當飯菜內找出整盒香菸，因此便當送至住民時有點零亂。針對這名住民狀況，會請所方提供戒菸貼片並予以關懷，並為對其帶來的不便致意。

王必勝在臉書也強調，沒有把集中檢疫的住民當犯人，而是當成親人在關心照顧，希望能讓住民安全地完成隔離或檢疫，平安回家。檢疫所畢竟不是自己家，是很多人要一起使用的空間，所以必須要有管理指引，要落實執行，才能維護全所住民及工作人員的健康和安全。

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王必勝說，中央集中檢疫成立以來，已經收住近8萬人次，集中檢疫所的作用是隔離及檢疫，不是遊憩休閒渡假。集中檢疫所也是國家檢疫隔離系統的最後一道防線，有責任在感染管制、住民健康、公共安全等方面負起責任，嚴謹完成交付的任務。

王必勝表示，外送進來的物品和食物仍會持續抽檢，但會要求工作人員儘量保持其原狀完整性。集檢所處理過各類確診、居隔、居檢及專案，住民來自世界各地，包含三教九流各式人等，會秉持專業和信念，堅守這個堡壘，直到疫情結束。（編輯：管中維）1110220