早安世界》寒流發威 13氣象站創入冬最低溫 馬祖18年來首見冰霰

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氣象局表示，20日上午有13個氣象站記錄到本次冬季以來最低溫，但預估台灣西半部的溫度在入夜之前還會降低。圖為民眾撐傘逛淡水老街。中央社記者吳家昇攝 111年2月20日

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寒流發威 13氣象站創入冬最低溫 馬祖18年來首見冰霰

受到寒流影響，中央氣象局20日上午表示，已有13個氣象站記錄到本次冬季以來最低溫。21日早上溫度逐漸回升後，23日再有一波冷空氣南下，一直到週末回溫才會比較有感。降雨預計持續到23日，24日水氣才會減少。因寒流來襲，馬祖20日測得最低溫為攝氏2.7度，加上水氣充足，南竿從福澳港到標高不到250公尺的雲台山都下起冰霰，這是馬祖氣象站在2004年建站以來，首次觀測到冰霰。另外疑似因為氣溫驟降，中南部縣市19日至20日中午送醫急救人數增多，但確切原因仍有待釐清。（看完整報導）

政院促調查處分黃郁婷不當言行 體育署2週內開會

行政院長蘇貞昌19日要求教育部體育署調查競速滑冰女將黃郁婷的不當言行，並為適當處分。民進黨立委吳思瑤表示支持，將要求體育署建立國手權利保障及懲處機制，國民黨團總召曾銘宗則說，未來應加強選手的行前教育，並建立相關規範。黃郁婷在北京冬奧於20日閉幕前夕關閉臉書，Instagram雖未關閉，但未再發文。體育署20日表示，將於1至2週內邀中華奧會、滑冰協會開會，並研議修正參賽處理辦法，建立代表隊不當言行處理規範。（看完整報導）

俄羅斯與白俄延長聯合軍演 強生警告不惜切斷俄企外匯管道

俄羅斯與盟國白俄羅斯的聯合軍演原定20日落幕，但白俄突然宣布延長演習，此舉將進一步加重烏克蘭承受的壓力。英國首相強生表示，倘若克里姆林宮下令入侵烏克蘭，美國和英國將尋求切斷俄羅斯企業取得美元和英鎊的管道。俄羅斯是全球重要石油、天然氣和金屬出口國之一，而這些商品又多以美元計價交易，一旦俄企的美元市場管道被切斷，恐遭嚴重的打擊。美國一再示警俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，但俄國總統蒲亭20日告訴法國總統馬克宏，在軍演結束後，打算從白俄羅斯立即撤軍。（看完整報導）

烏東砲聲隆隆 單日超過1500件違反停火事件

歐洲安全暨合作組織觀察員表示，19日在烏克蘭東部自稱獨立的頓內茨克和盧甘斯克地區記錄到1500多起違反停火事件。路透社記者也在20日目擊，頓內茨克市區傳出多起爆炸聲響。另外，烏克蘭軍方也證實，進入東部頓巴斯地區的一處檢查哨遭猛烈砲擊，20日起停止運作。砲擊事件本週急遽增加，外界愈來愈擔心俄羅斯正在為入侵烏克蘭鋪路。（看完整報導）

尤妮絲風暴釀16死 英法荷等國鐵路癱瘓百萬戶停電

風暴尤妮絲自17日開始侵襲歐洲西北部，截至19日共造成16人死亡，英國、愛爾蘭、荷蘭、比利時、德國和波蘭等國鐵路網癱瘓，百萬戶無電可用。尤妮絲最大風速18日來到每小時196公里，改寫英格蘭紀錄，並讓倫敦破天荒發出「紅色警戒」天氣預報。尤妮絲是自1987年大風暴襲擊英國和法國北部以來，威力最強的風暴之一。（看完整報導）

北京冬奧閉幕 嚴格防疫、瓦莉娃禁藥爭議將被世人銘記

北京冬季奧運20日畫下句點，本屆賽事由挪威以16面金牌稱霸，德國12面居次，中國則在谷愛凌等運動員助攻下位居第3，是隊史最佳成績。路透社報導，後人主要將記得本屆冬奧極端的防疫手段，以及俄羅斯15歲花滑天才選手瓦莉娃禁藥的爭議。多名運動員因參賽前確診奧運夢碎，瓦莉娃禁藥爭議也掀起關於奧運賽場是否適合未成年人的辯論。下屆冬奧預定於2026年2月6日至22日在義大利米蘭-柯蒂納戴比索舉辦。（看完整報導）

韓國在野黨共推一人參選無共識 安哲秀獨力選總統

韓聯社報導，目前在民調位居第3的韓國在野黨國民之黨總統候選人安哲秀20日表示，13日向最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅提議共推選候選人參選至今未獲答覆，他因此將獨力參選。他表示，現在距離總統大選只剩兩週，沒有時間再為此開展協商。至於和執政黨共同民主黨總統候選人李在明合推單一候選人的可能，安哲秀表示，未收到相關提案。根據18日發布的民調，尹錫悅支持度達到41%，領先群雄，李在明以34%位居第2。（看完整報導）

北投男入境一個月後才確診 曾至天母SOGO、陽明山臻愛樓

中央流行疫情指揮中心20日公布新增4例本土案例，來自宗教協會群聚、高雄大林煉油廠案及桃園機場航警案。個案皆為居家隔離期間陰轉陽，研判對社區影響不大。台北市衛生局同日公布一名境外移入個案足跡，為北投區50多歲男性，入境31天，因出國需要採檢確診，曾到過陽明山臻愛樓、鼎泰豐天母SOGO店，士林監理站。由於該個案入境已一段時間，感染源是否可能來自社區待抗體檢驗確認。（看完整報導）

香港增6067例確診 累計5.2萬例超越武漢

香港COVID-19疫情呈上升趨勢，20日新增6067例確診，是第3次單日突破6000例，並有14人染疫死亡。疫情2年多以來，香港累計逾5萬2000例陽性病例，首度超越疫情起源地中國武漢的官方數字。（看完整報導）

聲援徐州8孩案遭拘留 女志工控警方動手打人

徐州8孩案曝光後，網名「我能抱起120斤」及「小夢姐姐小拳拳」的2名女志工前往事發的江蘇徐州市豐縣試圖探訪並幫助受虐的8孩母親，卻遭當地警方拘留。其中志工「我能抱起120斤」在微博中表示，警方不但指兩人犯了尋釁滋事罪，更在拘留期間動手打人。徐州1名婦女據稱是8名孩子的母親遭夫家禁錮的消息傳出後，中國社會譁然，官方成立調查小組的同時，對網路相關言論的管控也升級，許多網路發文不斷被刪，微博上的相關話題熱度也大幅下降。（看完整報導）