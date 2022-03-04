境外移入個案228假期遊苗栗 曾赴漫步雲端森林廚房用餐

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）境外移入確診個案案20730於228連假期間曾與友人到苗栗三義自駕旅遊、逛木雕街，苗栗縣政府今天公布相關足跡，並完成清消，呼籲足跡重疊者自我健康監測，並到社區篩檢站快篩。

苗栗縣政府今天透過新聞稿指出，這名外籍確診者案20730（屬外縣市個案）今年1月30日自美國入境，居檢期間採檢皆為陰性，原預計3月3日返美，3月2日至台北三軍總醫院進行自費PCR採檢呈陽性（CT值33），目前已送醫隔離中。

縣府表示，經疫調發現，個案與友人曾於2月26日到縣內三義鄉自駕旅遊，所涉足跡包括當日中午在漫步雲端森林廚房用餐、下午2時前往知名木雕手作藝品店「鴨箱寶」停留約30分鐘，接著逛水美木雕商店街，除用餐外，活動過程都有戴口罩。

縣府防疫團隊針對所涉公共場域完成清消工作，對於餐廳、木雕藝品店店員等，列冊安排至縣內醫院進行PCR採檢，採檢後進行必要之居家隔離、自主健康管理或健康監測，接觸者造冊17人，已至醫院採檢PCR報告皆為陰性。

縣府衛生局呼籲，若有與確診者足跡重疊者，可至縣內10家承做社區篩檢站醫院進行公費快篩檢驗；曾出入相關場所的民眾，請自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，務必盡速戴口罩，不得搭乘大眾交通工具，並通報1922或衛生局防疫專線037-722620協助就醫。（編輯：張銘坤）1110304