早安世界》央行睽違逾10年升息1碼 房貸族利息平均每年多1.9萬
央行睽違逾10年升息1碼 房貸族利息平均每年多1.9萬
中央銀行在17日舉行的第1季理監事會決議升息1碼，終結連7凍，18日起實施，鷹派作風讓市場跌破眼鏡，這不僅是央行總裁楊金龍任內首次升息，也是央行睽違逾10年的第一次。楊金龍指出，升息3原因包括俄烏戰爭推升輸入性通膨壓力遽增、台灣勞動市場恢復至疫情前水準以及歐美等各國啟動升息。房市管制措施這回暫不調整，但楊金龍坦言，升息難免會波及房貸戶，經過試算，利息負擔1年約增加新台幣1萬9075元。（看完整報導）
拜登18日與習近平通話 將警告中國援俄得付出代價
白宮宣布，美國總統拜登與中國國家主席習近平將在18日通話，討論美中競爭與俄羅斯入侵烏克蘭局勢等議題。這是兩人從去年11月中旬以來首次會談，也是俄羅斯入侵烏克蘭之後兩人首度就俄烏局勢交換意見。美國國務卿布林肯17日表示，美方擔憂中國將直接提供俄羅斯軍援，拜登將明確告知習近平，若中方支持俄羅斯入侵烏克蘭，將必須承擔責任並付出代價。（看完整報導）
日本福島外海強震4死97傷 東北新幹線脫軌
日本福島縣外海16日晚間發生規模7.4強震，已知4人死亡、97人受傷，地震造成東北新幹線出軌、仙台城牆崩塌，遠在關東的9都縣也受到影響，一度多達約210萬家戶停電。日本氣象廳表示，這次地震跟2011年的311大地震並非同類型，學者並說它不是311大地震的餘震。（看完整報導）
升息是否影響定存族、國內經濟？今年是否再調？4大關鍵總整理
央行升息1碼，車貸、房貸等貸款族將首當其衝，其中房屋總價高的房貸族受到的影響最為劇烈。存款利率方面，長期來說對定存戶預期會有比較正面的效益，不過，金融研訓院金融研究所長林士傑點出，短期內先反應的會是放款利率。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任說，升息為全面性影響，一般民眾房貸支出勢必增加，家庭所得如果沒有增加，將對其他消費產生排擠效應，可能影響內需消費相關產業的復甦。台新金首席經濟學家李鎮宇預估台灣央行這次升息1碼後，6月會再升1碼，下半年升息腳步才會放緩。（看完整報導）
中國內外不安習近平權力現裂痕 破例續任引退休大老公開反對
中國正面臨經濟衰退及烏克蘭戰爭效應所帶來的不安局面，華爾街日報15日以「中國經濟活動收縮暴露習近平權力裂痕」為題報導說，中共總書記習近平的權力出現「細微裂痕」。報導指出，習近平不僅因維繫與俄羅斯的關係而面臨西方施壓，同時還面臨國內經濟嚴重放緩的難題。這種新的不安局面，令他不可動搖的統治地位受到質疑，更有包括朱鎔基在內的黨內退休大老，反對習近平打破只能連任一次的慣例。（看完整報導）
馬立波劇院毀於俄軍空襲 內有千人避難當局估傷亡慘重
烏克蘭緊急服務部門17日說，一枚被擊落的飛彈殘骸擊中烏克蘭首都基輔的一棟住宅建築，造成至少1死3傷。遭俄軍圍困多日的東南部港都馬立波近日有平民避難的戲劇院被炸毀，兩側的牆壁與屋頂塌陷，紐約時報引述馬立波市長幕僚安德留申科指出，之前戲劇院內約有1000人避難，目前不清楚有多少人生還。同時，根據烏克蘭高階官員的說法，烏克蘭以9名俄羅斯戰俘，換回上週遭俄方擄走的梅利托波爾市市長。（看完整報導）
日本對北方四島主權態度轉硬 岸田文雄稱俄國非法占領
日本首相岸田文雄17日對日俄間具有主權爭議的南千島群島（日本稱「北方四島」或「北方領土」），改口稱是目前控制這些島嶼的俄羅斯是「非法占領」。這是從2009年以來，日本首相首次公開使用這個詞，反映日本政府在此議題上對俄國的態度轉趨強硬。（看完整報導）
史瓦帝尼2台人走私犀牛角被判11年 請求返台服刑獲准創首例
蕭姓、陳姓男子於南部非洲國家史瓦帝尼走私犀牛角被捕，各遭判刑11年並於當地服刑近5年。2人請求返台服刑獲准，法務部指示調查局前往押解返台發監執行剩餘刑期，這是台灣首度與非洲國家簽署並執行跨國移交受刑人協定。（看完整報導）
暑假前口罩完全解封？陳時中：可能先鬆綁特定區域
17日本土COVID-19零確診，也沒有死亡個案。日前確診的基隆20多歲女性病毒基因定序出爐，檢出全新Omicron（BA.2）序列，是國內第17條Omicron傳播鏈，正和境外移入病例比對以釐清感染源，初判與東南亞有關。有媒體詢問暑假前是否可能鬆綁口罩規定，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因國內疫情趨緩，未來可能先鬆綁特定區域的口罩規定。指揮中心也調整居家隔離檢疫者自主健康管理期間快篩的期程，從原本第3天、第6天改為第2天及第4天，並以雙向簡訊回報結果，若未回報或違反規定者，最高可罰新台幣30萬元罰鍰。（看完整報導）
注脂肉7/1起強制標示須加註僅供熟食 涮涮鍋燒烤店適用
布滿油花的肉品是老饕最愛，有業者用注射油脂做出雪花或霜降肉，易造成消費者誤解為是油脂天然均勻分布，食藥署宣布，7月起注脂肉須標「注脂」、「僅供熟食」，涮涮鍋、燒烤等餐廳也適用，違者最重罰400萬元。（看完整報導）
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