新竹市增8例確診 為保母與受托孩童家庭群聚

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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市今天新增8名確診者，其中有保母家庭3人、收托幼兒3人確診（1名未有案號），延伸其中1名幼兒的姐姐和母親、2人確診。另1例為關東國小確診學生同住家人。

新竹市衛生局長吳欣席透過新聞稿說明，今天新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。其中案24911為50多歲保母，收托3名幼兒全數確診（1名未有案號、未列入今天確診名單）。

吳欣席表示，初步疫調因保母收托的幼兒確診，延伸保母家庭群聚，包括保母同住的50多歲丈夫，20多歲女兒，經PCR（核酸檢測）採檢皆陽性確診。

吳欣席指出，因其中1名受托幼童案24791於4月3日出現發燒症狀，就醫PCR採檢確診，匡列家人篩檢，媽媽為30多歲女性，是新科國中教師，姊姊則未滿10歲，是康橋小學學生，2人PCR陽性，目前皆收治於醫院。

吳欣席表示，另外今天公布的案24869為未滿10歲男童，是4月2日公布關東國小學生案24015的同住家人，居家隔離期間出現發燒症狀，PCR採檢確診。

衛生局指出，今天公布的8案，保母家庭匡列同事1人、收托幼兒同住家人1人；教師家庭匡列同住家人1人、新科國中159人、康橋小學69人、公共場所接觸者18人；關東國小延伸案匡列學校接觸者35人、補習班23人、職場7人。

針對確診個案足跡，新竹市政府教育處於稿中指出，竹市環保局昨天已進行校園清消。新科國中及康橋小學將於明天進行全校擴大篩檢，並依防疫守則停課至4月15日，4月18日復課。（編輯：方沛清）1110405