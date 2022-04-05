宜蘭增3例陰轉陽 與舞蹈教室相關

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（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）宜蘭縣今天新增3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，皆與舞蹈教室相關，且為居隔期間陰轉陽個案，縣府統計，包含外縣市個案在內，舞蹈教室傳播鏈已有27人染疫。

衛生局發布新聞稿表示，今天新增3例中，案24978是案24171的媽媽，案24884則是1名未滿10歲女童，也是案24545的妹妹，都是已匡列為居家隔離個案由陰轉陽。另有1名未立案號個案，是一對雙胞胎案23983與23984的媽媽，也是匡列居家隔離個案，隔離期間由陰轉陽。

衛生局指出，今天公布的確診個案都是居隔期間陰轉陽個案，對社區影響非常小，目前社區篩檢站仍持續提供服務，羅東聖母醫院下午2時至6時有增加服務時段，有需求民眾可至醫院篩檢。

縣長林姿妙表示，今天是清明連假最後一天，未來2週是觀察疫情變化的重點時期，若縣民清明連假期間曾到外縣市，或曾接觸外縣市返鄉親友，請務必觀察自身的身體狀況。若有出現類似感冒症狀，可用家用快篩試劑篩檢，或到社區篩檢站接受篩檢，請大家一定要提高警覺，一起努力共度難關。（編輯：方沛清）1110405