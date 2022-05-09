本土COVID-19個案突破5萬例？指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）國內昨天新增4萬4294例COVID-19本土個案，數據較前一天略降，今天單日個案數是否突破5萬例備受矚目，中央流行疫情指揮中心下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天新增4萬4294例本土個案，確診個案中新增106中症、12重症，12例死亡個案。指揮中心研判新增確診數據略降，研判主要可能與適逢假日有關，採檢人數較少，所以確診人數下降，疫情無大幅上升跡象。

據衛福部推估，5月中至月底，國內將迎來這波本土疫情高峰，要求雙北、基隆、桃園急性一般病床500床以上醫院，一週內開設30%專責病房，有醫院院長提醒，急重難症延後或沒有及時治療是COVID-19重要死因，也是疫情期間非COVID死亡增加的關鍵，相關醫療配套也是今天記者會焦點之一。

國內COVID-19疫情持續，近日出現一名新北市孕婦染疫後母嬰雙亡，醫學會希望設計孕婦輕中重症分流指引、放寬染疫孕婦用藥標準，指揮中心預計明天與專家開會，討論大方向另成今天記者會關注話題之一。

隨疫情升溫，民眾對快篩需求增加，四大超商今天開賣家用快篩，指揮中心回應，不會強力干涉市場價格，也未限制企業及縣市自行購買快篩，中央會想辦法補足公費、實名制快篩試劑，今天下午記者會公布最新快篩實名制購買數據。

根據指揮中心統計，截至5月7日，本土確診個案有28萬7808人為輕症或無症狀個案、占99.75%，中症累計606例、占0.21%，重症累計101例、占0.04%，中重症累計144例解除隔離。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早接種疫苗。（編輯：陳仁華）1110509