早安世界》新增4萬263例12人死亡中重症71例 8個月大女嬰染疫搶救中
新增4萬263例12人死亡中重症71例 8個月大女嬰染疫搶救中
國內9日新增逾4萬例本土COVID-19確診個案，12人死亡，中重症增71人，其中1例無慢性病史、8個月大女嬰重症，是今年最小重症個案。單日確診數連續2天下降，疫情指揮官陳時中研判可能與母親節週末採檢人數減少有關。他並說，國內目前PCR採檢地點確實不足，透過地方積極布建社區篩檢站，預計一週可解決問題，屆時研擬不再讓急診執行非必要篩檢。（看完整報導）
本土疫情估7月後往下走 衛報：台灣以中港為鑑 走第3條路
指揮中心評估本土疫情高峰約在5月底至6月初，7月後將往下走。記者9日詢問7月是否脫口罩機率變高，衛生福利部長陳時中表示「當然」，並說戶外和一些空曠場所可以慢慢放。英國「衛報」報導，台灣在看到中國和香港的防疫做法之後，似乎決定採取「新台灣模式」的第3條路，即坦承無法遏阻Omicron變種病毒蔓延，但力圖在疫情大流行初期階段讓疫情曲線趨緩。報導說，台灣確診人數還在攀升，專家預期將在3周後攀抵高峰，預估最後將有高達350萬人感染，約1萬6000人染疫病歿。（看完整報導）
民怨買不到實名制快篩 陳時中：再2-3週達到平衡
快篩實名制上路後，不少民眾抱怨買不到，疫情指揮官陳時中9日表示，現在每天提供40萬人份，相信再過幾輪，壓力會慢慢減輕，希望2、3週內能平衡。衛福部官員進一步揭露採購細節指出，快篩已經下訂約2.4億劑，5月底前將有約1.2億劑到貨。（看完整報導）
股匯雙殺 台股重挫359點陷萬六保衛戰 新台幣創近23個月新低
台股9日重挫359.28點，以最低點16048.92點作收，台積電股價創近一年新低，投顧指出，本波修正以電子股為主，台積電屢遭外資提款，而強勢美元將導致台股資金退潮，短線「萬六」關卡恐不保。熱錢持續出走，新台幣匯率依舊疲弱，9日收盤收29.733元，貶值7.3分，創下近23個月新低紀錄。（看完整報導）
4月出口額創歷年單月第3高 連22紅續寫史上次長週期
財政部9日公布4月出口金額為414.6億美元，年增18.8%，連續第22個月出現成長。官員指出，儘管世界經濟遭遇逆風，台灣4月出口額仍在供應鏈瓶頸改善和遞延出貨效應等3大利多挹注下，創歷年單月第3高紀錄。財政部表示，5月出口規模仍將超過400億美元，預估會落在419億美元到434億美元之間，年增率區間為12%至16%。（看完整報導）
公視第7屆董事會延宕957天終於組成 施振榮等12人通過審查
延宕957天之後，公共電視第7屆董監事審查會議9日通過了12位董事、4位監事，除陳翠蓮、平秀琳未通過之外，施振榮、郭力昕等人皆獲足額票數，加上先前通過的7名董事，現已有19名董事、5名監事，依法已可組成新董事會。（看完整報導）
俄紀念二戰勝利日 英防相批蒲亭仿效法西斯主義
俄羅斯總統蒲亭9日在莫斯科紅場年度勝利日閱兵和慶祝活動發表演說為俄軍入侵入烏克蘭辯解說，西方國家「準備侵略我們的領土，包括克里米亞」。他在11分鐘的講話中未對目前戰事進展提出評估，也未透露戰事還會持續多久。英國防衛大臣華勒斯批評，這場閱兵中掛滿勳章的俄軍高層相當荒謬，蒲亭及他的將軍們正仿效法西斯主義。烏克蘭總統澤倫斯基則說：「烏克蘭曾趕走納粹，今日也將戰勝俄國。」（看完整報導）
斯里蘭卡經濟危機釀動亂5死189傷 總理辭職
斯里蘭卡8日爆發動亂，政府支持者持棍棒攻擊抗議人群，雙方衝突導致包括一名國會議員在內的5人死亡，189人受傷。總理馬興達．拉賈帕克薩9日宣布辭去總理一職。斯里蘭卡近來陷入獨立以來最嚴重的經濟危機，連續數月的電力供應問題加上食品、燃料和藥品嚴重短缺引發持續數週的反政府示威。（看完整報導）
菲律賓總統大選初步計票結果 小馬可仕料將獲勝
菲律賓總統大選9日舉行投票，根據非官方初步計票結果，前獨裁者馬可仕之子小馬可仕9日晚間在已經開出的61%選票中拿下2000萬票，是主要對手現任副總統羅貝多的兩倍以上，可望讓馬可仕家族在睽違36年後再度掌權。小馬可仕之父曾是惡名昭彰的獨裁者，統治菲律賓達20年之久，於1986年在「人民力量」示威運動中遭到推翻，流亡海外。（看完整報導）
中索擬合作推動基礎建設 專家：可能供解放軍使用
澳洲媒體根據一份外流文件報導，中國與索羅門群島擬簽訂「深化藍色經濟合作備忘錄」，依據這份文件，中國將於索國進行碼頭、船塢及鋪設海底電纜等多項基礎設施。澳洲專家指出，這些設施對中國而言可能具有軍事用途。（看完整報導）
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