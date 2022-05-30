早安世界》雙北以外縣市收治人數上升 確診未獲隔離通知書可補發

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雙北收治人數下降其他縣市上升 確診未獲隔離通知書今起可補發

國內29日新增7萬6539例COVID-19本土病例，個案數雖跌破8萬例，但新增死亡再創單日新高，共145人，另增378例中重症。重症個案新增2名兒童腦炎病例，但病況持續好轉。據中央流行疫情指揮中心統計，雙北專責病房收治人數在26日達最高峰，近3天出現反轉，收治數持續下降，但其他縣市上升中。據統計，截至目前全台已有186萬名確診者。指揮中心自30日起開放數位健康證明系統「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，符合2大條件的民眾可以申請。（看完整報導）

未來一週各地高溫上看30度 明天北東部防大雨

中央氣象局29日表示，未來一週須注意高溫炎熱，各地都有機會出現攝氏30度以上高溫，其中在中南部近山區、花蓮縱谷較易有高溫燈號（36度以上）出現。在降雨方面，氣象局預報員陳伊秀表示，30日鋒面接近，大台北、東北部山區可能有局部大雨，31日受鋒面影響，降雨範圍擴大為西半部、東北部會有局部短暫雨，不排除大台北、東北部有局部大雨發生的機會。（看完整報導）

口服抗病毒藥可供685萬人 台灣使用率比美日韓高

疫情指揮中心29日公布，今年以來累計開立約7.8萬人份COVID-19口服藥，包括6.3萬人份輝瑞「倍拉維」及1.5萬人份默沙東「莫納皮拉韋」。疫情指揮中心統計，台灣COVID-19口服抗病毒藥物採購量預估可供685萬名確診者，確診者藥物使用率3.97%，高於韓國、日本及美國的1.33%至3.27%。（看完整報導）

台北學校預估6/6開始實體上課 另5都視疫情討論

本土COVID-19疫情持續，教育部開放各縣市視疫情彈性調整上課。台北市長柯文哲表示，6月3日前北市各級學校疫苗應該都可以打完，6月6日開始就可以恢復到校上課。另5都則表示將視疫情持續討論，高雄、台南預計端午節前宣布。（看完整報導）

戴琪：今夏正式協商印太經濟架構 與台研擬方案擴大雙邊貿易

美國貿易代表戴琪接受日本經濟新聞專訪表示，為了提高印太經濟架構（IPEF）的實效性，要研議監督與會國遵守數位貿易等規則的架構，今年夏天將開始正式協商。另外，有關台灣未被納入IPEF，戴琪表示，為了能有意義深化、擴大雙邊貿易關係，美國正在研擬各種方法，並與台灣當局詳細協商中。戴琪肯定目前雙方透過「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）協商，並表示美台將強化包含供應鏈在內更廣泛範疇的合作。（看完整報導）

俄烏戰爭打亂全球供應鏈 20多國限制糧食或肥料出口

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭之後，多國祭出出口禁令，使得全球糧食安全問題更為惡化。根據國際食物政策研究所最新數據，截至5月29日包括阿根廷、中國、埃及、印度、伊朗、土耳其、俄羅斯、烏克蘭等20多個國家正在限制糧食或肥料出口。受影響品項繁多，如小麥、玉米、植物油、雞肉、牛肉、馬鈴薯、番茄、豆類、糖、磷鹽岩、氮肥等。隨著戰爭持續，糧食短缺問題可能日趨嚴重，特別是穀物和植物油，恐將導致更多國家加入限制糧食貿易的行列。（看完整報導）

因應中國介入 澳洲祭氣候援助、建國防學校拉攏太平洋島國

中國外交部長王毅26日訪問索羅門群島，展開南太平洋之行，他29日抵達斐濟，預計將與太平洋國家外長討論一項內容廣泛的協議草案和5年計劃，引發外界擔憂。對此，新上任的澳洲總理艾班尼斯表示：「對我們的太平洋島國鄰居來說，氣候變遷是個不容置疑的國家安全問題。」除了增加在環境方面的行動外，艾班尼斯還宣揚將增加援助以及在太平洋建立一所國防訓練學校的計劃。他說太平洋各國領袖「非常肯定」澳洲政府重新參與地區事務。（看完整報導）

六四前夕「被失聯」 異議人士似無法接聽境外來電

1989年「六四事件」33週年前夕，中國當局嚴管異議人士對外聯繫管道。港媒明報實測，多名活躍於公民社會的學者、作家、記者和維權人士，手機和家用電話都未能接聽境外來電，當事人甚至不知道這種通訊技術阻礙是從何時開始，沒有發現自己「被失聯」了好一段時間，相信這是官方技術性阻撓的結果。（看完整報導）

中國小學教材被批太醜 網友驚嘆台灣課本好美

中國人民教育出版社發行的小學課本插畫被批「太醜」之後，中國大陸自媒體一篇介紹台灣「美感細胞」團隊教科書再造計畫的文章，28日晚間迅速熱傳。文章說，台灣的教科書設計「走在了大陸的前面」，引來許多網友的讚嘆，閱讀量在一天之內突破10萬次以上。網友留言內容包括：「有設計有巧思有意義，對比起來，根本就是兩種東西」、「確實不錯，好的我們一定要吸取經驗，像優秀的人學習，保持一個謙卑的心態！」（看完整報導）

坎城影展瑞典「無限悲情」奪金棕櫚獎、宋康昊奪影帝韓國第一人

第75屆坎城影展得獎名單揭曉，瑞典鬼才導演魯本奧斯倫執導的社會諷刺喜劇片「無限悲情」勇奪最佳影片金棕櫚獎，這是魯本奧斯倫5年內第2度在坎城奪此殊榮。「無限悲情」講述階級衝突，且劇中人物船上嘔吐排便的場景成為話題。另一方面，韓國影業大放異彩，曾主演「寄生上流」的韓國男星宋康昊以「嬰兒轉運站」拿下最佳男主角獎，成為韓國首位坎城影帝，名導朴贊郁則以犯罪懸疑片「分手的決心」成為本屆最佳導演，這是他第3度在坎城影展奪獎。至於影后寶座則由伊朗女星查赫拉阿米爾易卜拉希米奪下，她因性愛影片遭伊朗當局封殺，不得不逃離家鄉，她在台上落下開心的眼淚，並說是電影救了她。（看完整報導）