早安世界》台美啟動21世紀貿易倡議 首次會談月底華府登場
台美啟動21世紀貿易倡議 首次會談月底華府登場
美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中1日宣布啟動台美21世紀貿易倡議，尋求推動數位經濟貿易成果，推進與深化雙邊貿易關係，為台美勞工與企業帶來成長。鄧振中1日晚間與畢昂奇進行視訊會議，就台美相關貿易關係進行對話。這項倡議之下的首次會談預定6月底於華府舉行，將就11個議題進行談判。美國貿易代表署（USTR）透過聲明表示，美台將利用這項倡議以及與利益相關方的持續接觸，推進與深化美台重要經貿關係，促進共同價值觀，應對共同挑戰與機運。行政院經貿談判辦公室表示，目標是在談判完成後，雙方能達成高標準且具經濟意義的貿易協定，有助於擴大台灣業者在美商機。鄧振中晚間表示，這是台美經貿關係重大突破，雙方將建立貿易談判架構，且兩國皆具有高度企圖心。（看完整報導）
學者：台美21世紀貿易倡議重要性大於助台加入IPEF
台美21世紀貿易倡議1日宣布啟動，總統蔡英文表示，政府拚防疫，也要為人民拚經濟，除了維持台美各項夥伴關係，政府在持續努力推動台灣經貿大步向前。學者認為，這項倡議顯示台灣地位大幅躍升，美國正式將台灣當成如日本、歐盟一般的重要經貿夥伴，而且新倡議重要性遠大於幫助台灣加入印太經濟架構（IPEF）。中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳表示，依據台美倡議內容，可切分成3種類型，第一，觸及台美雙邊問題，例如農業；第二，具「迷你IPEF」概念，代表美國決定將印太區域戰略重點放入台美雙邊關係中推動；第三，涵蓋多邊意義，例如WTO改革、產業補貼等議題。（看完整報導）
台灣歐盟經濟對話傳將升至部長級 確保半導體供應安全
日媒報導，歐盟主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯最近告訴歐洲議會，將把預計6月2日舉行的歐盟與台灣貿易和投資對話，從技術官員層級提升至部長和局長等級。一名外國官員證實這項消息，稱對話的形式和要解決的問題基本不變。他說：「歐盟關注半導體議題，讓雙方高層負責人而不是初階官員來對話是有道理的。」美國商務部長雷蒙多5月31日示警，全球關鍵半導體短缺情形可能延續至明年，甚至更久時間。（看完整報導）
感染人數回升2名未滿週歲嬰兒不治 北部疫情緩和南部將達高峰
國內染疫人數在連續兩天少於8萬例之後，過去兩天呈現回升，1日新增本土個案達8.8萬例，中重症增加240例，有122人死亡，包括兩名未滿1歲的嬰兒，都是家中猝死才確診，其中1個月大的男嬰是台灣最年幼的COVID-19病逝個案。疫情指揮官陳時中說，台北、新北染疫率已達15%至16%，近日疫情下降明顯，中南部由於染疫率仍然較低，陳時中推估染疫率要到10%以上，疫情才可能脫離目前的高原期。疫情指揮中心發言人莊人祥說，估計目前全台已有8%人口染疫。（看完整報導）
台中南投高中以下遠距教學延至6/10 各縣市規劃一次看
本土疫情延燒，台中、苗栗、南投、雲林、宜蘭、台東宣布高中以下6月10日前暫停實體課程，台南、高雄、彰化、嘉義縣市、屏東也延長遠距教學至12日。台北市6日恢復到校上課，新北桃園等縣市高中以下遠距教學維持到2日。（看完整報導）
國旅振興7/15開跑 自由行住宿每晚最多補助1300元
交通部觀光局爭取到55億元協助振興觀光產業，觀光局長張錫聰1日表示，國旅振興補助將提前到7月15日開始，自由行部分每人每晚補助新台幣800元，若符合打滿3劑疫苗等條件，可再加碼補助500元。團體旅遊也有加碼，補助方式為特色團遊基本團可補助2萬元，業者推出的團遊行程若符合加碼條件，每項可加碼補助5000元，最高每團補助3萬元。（看完整報導）
中經院估央行6月升息半碼至1碼 5月PMI創近2年新低
國內疫情持續延燒，民間消費急凍，今年經濟成長也宣告「保4」落空，不過中華經濟研究院學者認為，雖然經濟有放緩跡象，不過台灣通膨壓力仍大，為了打擊通膨預期，中央銀行6月還是可能升息半碼至1碼。中經院1日也公布5月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）續跌2.8個百分點至53.5%，創下2020年7月以來最慢擴張速度，非製造業經理人指數（NMI）受到疫情衝擊，則創下2020年5月以來最快緊縮速度。（看完整報導）
太平洋島國拒與中國達成安全協議 美欲深化關係
中國外交部長王毅出訪南太平洋島國，事前擬定的聯合聲明未獲通過。分析指出，與區域外個別盟友關係過於密切並不符合南太平洋島國利益，他們樂於平衡傳統經濟伙伴與新來者之間的關係。做為傳統伙伴，美國承諾給予太平洋島國支持。美國總統拜登5月31日在白宮會晤紐西蘭總理阿爾登，兩人對中國試圖擴大在太平洋的影響力表示關切，會後聯合聲明中並提到台灣海峽和平穩定的重要性。（看完整報導）
上海封城陰影難消 解封後市民仍大量採購物資
經過2個月的封城，上海1日正式解封，然而當局在3月底無預警下令封城仍讓上海人留下陰影。「不怕太多，只怕不夠」成了一些民眾外出採購的準則，不少超市出現大量採購食物、民生物資的人潮，店員則忙著補貨。（看完整報導）
四川蘆山規模6.1地震已4死14傷 專家：2013年強震餘震
中國四川省雅安市蘆山縣1日下午5時發生芮氏規模6.1地震，至晚間7時40分已造成4死14傷。社交平台微博影片圖像顯示，地震造成山區大石崩落，有數輛汽車被砸中壓毀，還有工地房舍被落石砸毀。據專家綜合分析研究，此次蘆山規模6.1地震屬2013年蘆山「4．20」規模7.0地震的餘震，兩次震央相距9公里，產生地震的斷層為雙石－大川斷層帶。（看完整報導）
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