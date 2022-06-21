早安世界》台南出現今年首例日本腦炎 6、7月為流行高峰須注意防蚊

台灣5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，近幾年每年有大約20到40個病例，專家建議民眾儘量避免於黃昏與黎明時段在高風險環境中活動，或噴防蚊藥劑以避免遭到可傳播日本腦炎的蚊子叮咬。圖為白頭家蚊。（疾管署提供）

5旬台南男子確診日本腦炎今年首例 6、7月為流行高峰須注意防蚊

衛福部疾管署20日公布，國內出現今年首例日本腦炎病例，為台南市北門區50多歲男性，他自7日陸續出現發燒、下肢無力、意識改變等症狀，發病近兩週才確診，持續治療中。日本腦炎是由病媒蚊傳播的疾病，不會人傳人。台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介，它們常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。疾管署指出，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2018至2021年全國累計病例數分別為37、21、21及28例，以40歲以上成人較多，不過各年齡層都有感染風險，民眾應儘量避免於黃昏與黎明時段在高風險環境中活動，或噴含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。（看完整報導）

解隔快篩陽仍可外出復工 國內跟團旅遊疫苗3劑令放寬

國內20日新增3萬5596例本土個案，中重症295例，其中144例死亡。這是全台睽違一個半月以來單日新增個案首度降至3萬多例。日前染疫的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日解除隔離，但因快篩陽性且輕微咳嗽，未出席每日疫情記者會。指揮中心代理發言人羅一鈞說，陳時中是以較高規格應對，但快篩結果對後續7天不會有影響，民眾還是可以外出、工作，企業不須要求員工快篩陰才能復工。此外，交通部觀光局宣布即日起取消國內旅遊團須打滿3劑疫苗的規定，未打滿3劑疫苗者可持48小時內快篩陰性證明代替。（看完整報導）

雙北等8縣市防36度以上高溫 23日起西半部易有午後陣雨

中央氣象局表示，未來一週仍炎熱，21日台北市、新北市、雲林縣、台東縣，台南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷等縣市須留意攝氏36度以上高溫。降雨方面，22日前降雨主要以大台北、東北部及山區午後為主，23日至27日因偏東風帶來水氣，午後陣雨範圍擴大為整個西半部。（看完整報導）

公股銀房貸利率21日反映升息 首購地板價漲至1.685%

央行16日升息半碼（0.125個百分點），各大公股銀行20日起調高存款利率，包括台灣銀行、第一銀行、合庫銀行等的1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，來到1.215%，足額反映央行本次升息幅度。另外，房貸適用的放款利率也將陸續反映，因各行庫調整依據不同，調幅0.125個百分點起跳，最快21日起施行；同時，今年調息前的最低房貸利率1.31%已成絕響，不過基於市場考量，優質新貸戶仍有機會爭取到1.685%地板價。（看完整報導）

5月外銷訂單554.3億美元創同期新高 6月可望續有佳績

經濟部20日公布5月外銷訂單為554.3億美元，月增35.4億美元，增幅6.8%，與去年同月比較增加31.4億美元、增幅6%。不僅創歷年同月新高，也是在4月終止連25紅後再次翻正，主要受惠於中國解除封控措施改善優於預期，經濟部統計處預期6月外銷訂單可望繼續暢旺。而累計1至5月外銷訂單2804.6億美元，年增242.7億美元，增幅9.5%，同樣創下歷年同期新高。（看完整報導）

花蓮地震規模6.0全台有感 不排除一週內有規模4以上餘震

花蓮縣光復鄉20日上午9時5分發生規模6.0地震，最大震度花蓮縣5弱，台東、南投4級，台南、宜蘭、嘉義、彰化、台中、雲林等地區達3級，地震發生後截至上午10時有4次餘震。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這是今年第6次規模超過6的地震，全台有感，地震深度6.8公里是該地區規模超過5以上深度最淺的一次。氣象局判斷本次地震是主震，與323規模6.7地震無關。陳國昌也說，其中一次在9時39分的餘震規模達5.0，不排除未來2天還會發生規模超過5的餘震，一週內可能也會有規模超過4的餘震。（看完整報導）

唐山打人事件受害者傷勢成謎 媒體採訪遭警方暴力對待

中國河北唐山市一名女子在燒烤餐廳拒絕搭訕，與3名同行友人遭多名男子圍毆重傷，店內監視影片流出後震驚各界。事發10日，4名當事女子近況成謎，親友也沒有發聲，中國網路上早已流傳一名傷勢最重的女子已經逝世。自由亞洲電台引述南方快訊記者報導指出，醫院影像顯示，現場見不到傷者的父母、家人，卻有多人看守，給傷者的花束也遭攔截搜查。貴州廣播電視台「百姓關注」節目的記者前往唐山做採訪時，被當地警方按在地上搜身，手機等隨身物品還遭扣留，7、8個小時之後才脫身。諸多網友紛紛要求官方給出交代，尤其是傷者狀況。（看完整報導）

中國大買俄羅斯原油 5月進口量年增5成以上

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，中國迄未公開譴責俄軍的行動，對西方國家減少或停止採購俄國石油和天然氣等制裁措施是否配合，受到各國的關注。最新官方數據顯示，中國5月自俄國進口原油達842萬噸，較4月大增近25%，比去年同期激增約56%，更超過從原本最主要石油供應國沙烏地阿拉伯進口的782萬噸。此外，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭日前通話，被視為北京進一步親俄之舉。（看完整報導）

法國會選舉執政聯盟未過半 極右席次翻10倍

法國國民議會選舉19日舉行第二輪投票，結果顯示總統馬克宏領導的「同在聯盟」在577個總席次中得到245席，得票率38.57%，沒有過半，未來推行法案時勢必須與其他黨團結盟。左翼聯盟則贏得131席，躍升為國會最大反對勢力。至於瑪琳．雷朋帶領的極右派政黨「國民聯盟」贏得89席居第3，寫下黨史最好成績，議員人數翻了逾十倍，反映出法國極右勢力再度擴張。瑪琳．雷朋曾在今年4月總統選舉對決馬克宏，她在國會選舉落幕之後表示：「我們實現了3個目標：讓馬克宏成為少數總統，無法掌控權力，同時也追求攸關民主復興的政治重組。」學者擔心，分裂的國會將造成政治危機。（看完整報導）

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮

2022年唐獎漢學獎20日揭曉，得主是牛津大學教授潔西卡．羅森，她不僅是首名女性獲獎者，更代表著漢學獎首度跨出文學、歷史與思想史領域，擴及藝術史研究範疇。潔西卡．羅森專精東方文物，擅長「為無聲之物發聲」。她特別指出，東西方的文化交流非單向直線，而是呈現「環狀」。在著作「蓮與龍」中，潔西卡．羅森指出英國人喝下午茶的高貴瓷盤，上頭的基本構圖布局、圖案設計都與仿製的原型中國青花瓷類似，而青花瓷常見的「纏枝蓮紋」這類密集、反覆的紋飾，也可溯源於佛教從西方引入的「渦卷紋」，常見於古希臘建築。（看完整報導）