早安世界》颱風軒嵐諾陸警發布 北部至中部山區防豪雨
颱風軒嵐諾陸警發布 北部至中部山區防豪雨
中央氣象局3日凌晨2時30分針對中度颱風軒嵐諾發布陸上颱風警報，預測3日晚上至4日白天是暴風圈離台灣最近的時候。氣象局預估，3日白天起全台降雨會更明顯。根據風雨預測，24小時雨量最多的地區是桃園市、新竹縣及宜蘭縣平地。3日除新北瑞芳、平溪、雙溪及貢寮區預警性停班停課之外，台灣其他各地皆未達颱風假標準，正常上班上課。（看完整報導）
無人機再闖金門疑投擲垃圾 駐金馬國軍將部署干擾槍因應
中共近來頻以民用無人機侵擾金門、馬祖等外島防區，駐金門國軍1日在獅嶼地區首度擊落一架無人機之後，2日以發射信號彈驅離2架次無人機，金防部表示，在貴山海灘發現以垃圾袋包裹的食品，疑似是遭驅逐的無人機所投擲。軍方2日已調派可影響無人機操控的干擾槍進駐金門、馬祖等區域。另外，前參謀總長李喜明建議，驅離無人機可運用不對稱思維，若讓中國拍到防區地面有「不要一黨專政」、「籲中國自由平等」等標語，屆時無人機即使到防區拍攝，也難以發布影片，無法影響台灣。（看完整報導）
石木欽違失行為應合而為一懲戒處分 罰俸改判撤職停止任用1年
前公懲會委員長石木欽被控長期與商人翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司案期間所委任的律師在場時均未迴避，並提供法律意見。石木欽另被控不當以其妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制的怡安公司、聯亞公司股票獲取利益，一審判罰俸1年，約新台幣354萬餘元，懲戒法院二審認為，石木欽違失行為應集中於一懲戒程序中、且未超過追懲時效，改判撤職，並停止任用1年。法界人士說，此案適用修正前法官法，石木欽可免罰俸，但司法院對此仍有不同意見，正在研究中。（看完整報導）
台中資優班性侵案 黃姓教師遭解聘沒有退休金
人本教育基金會日前接獲投訴，指台中市黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅被害人不得分手或公開，否則將報復，目前已知有3名受害者。歷經4個月調查，台中市性別平等委員會2日公布結果，予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用，沒有退休金。教育部表示，已要求中市教育局須併案調查黃師涉及的其他被害人案件。受害者盼大家繼續關心此案，讓每個人都不需活在威脅與恐懼中。（看完整報導）
莫德納次世代疫苗獲EUA 適用18歲以上追加接種
衛福部食藥署2日召開專家會議，核准莫德納的COVID-19次世代「二價疫苗」緊急使用授權（EUA），適用於18歲以上已完成基礎接種或已完成追加劑者，也就是將用來施打第3劑或第4劑，但與前一劑要間隔3個月，至於施打政策將待5日專家會議後才會決定。（看完整報導）
聯合國新疆報告指侵犯人權 中國131頁辯駁內容如平行世界
聯合國8月31日發布48頁新疆報告，中國媒體與網路完全找不到相關內容或報導，同一時間中國駐聯合國日內瓦辦事處也提出131頁辯駁文件，宣稱新疆「去極端化」的努力為國際社會反恐帶來有用的經驗，兩份報告對照宛如平行世界。聯合國報告指出，新疆生育率從2017到2019年的兩年之間下跌48%，「明顯不尋常」，且有可信跡象顯示當地婦女生育權遭侵犯。中國提出的辯駁全盤否認對於強迫勞動、以注射藥物方式強制節育、性侵或騷擾等指控。聯合國報告提到，受訪的維族人都提到被定期注射不明藥物，讓他們昏昏欲睡，中國文件則聲稱為提供24小時的醫療服務。（看完整報導）
阿根廷副元首因槍手卡彈躲過刺殺 總統譴責暴力拉美政要聲援
阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲1日在住家附近險遭刺殺，槍手近距離正面朝她臉部扣下扳機，疑因卡彈未擊發，隨即遭到制伏。總統艾柏托．費南德茲發表演說指這是阿根廷自1983年「重返民主以來最嚴重的事件」，同時宣布2日全國休假一天，讓民眾能「表達自己捍衛民主生活，以及聲援副總統」。委內瑞拉總統馬杜洛、智利總統柏瑞克等拉美政要發言譴責暴力，並聲援克莉絲蒂娜。（看完整報導）
九合一選舉登記／雙北高雄議員參選爆炸 新人選將出奇招搶票
年底九合一地方縣市長暨議員選舉9/2截止登記，雙北議員均呈現參選爆炸盛況，台北市共118人登記爭奪61席次，新北則有129人搶66席，高雄市128人搶65席也不遑多讓。而疫情下戴口罩讓選民難「記臉」，也是許多新科議員參選人碰到的難題，時代力量新北市議員參選人吳香君說，拜票時的牌子「臉越大越好」；國民黨高雄市議員參選人白喬茵更推出限量追風擋泥板，盼讓選民印象深刻。（看完整報導）
下半年雲端發票專屬500元獎增開50萬組 存載具增加中獎機會
財政部賦稅署2日宣布，為提高消費者索取雲端發票誘因，下半年各期統一票開獎組數中，雲端發票專屬500元獎將增開50萬組。民眾只要不印出紙本發票、儲存在載具，就能增加中獎機會。增開後雲端票專屬獎分別有100萬元獎30組、2000元獎1.6萬組、800元獎10萬組、500元獎215萬組。（看完整報導）
中國當局整頓娛樂圈 不容藝名沾東洋與西洋味
近來中國當局大力整頓娛樂圈，不僅嚴格要求藝人「德藝雙馨」，並限縮戲劇題材嚴禁「男男戀」和宮鬥戲，甚至關注劇中人的穿著，電影送審更是重重關卡。中國知名編劇汪海林證實，國家廣電總局下令，不許藝人取外文或貌似外文的藝名，像是楊穎不能再用英文藝名Angelababy縱橫演藝圈。嘻哈界更是重災區，饒舌歌手如GAI和VAVA等首當其衝，有網友建議Angelababy不見得要改回楊穎，乾脆直接英譯中叫「安祖拉嬰兒」或「安揪拉杯壁」。（看完整報導）
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