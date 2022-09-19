早安世界》台東6.8強震1死79傷 花蓮玉里樓房倒塌4人倖還3大橋受損

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台東6.8強震1死79傷 花蓮玉里樓房倒塌4人倖還3大橋受損

台東自17日晚間9時許接連地震，18日下午2時44分發生被視為主震的規模6.8淺層地震，震央在台東縣北部的池上鄉，但全台明顯搖晃，規模為今年最大。花蓮縣南部的玉里鎮一座3層樓房倒塌，受困4人全部救出，此外，花蓮高寮大橋、崙天大橋及玉里大橋都因強震嚴重變形，有3人跌落高寮大橋，幸好命大獲救，意識清楚。玉里鎮一家預拌水泥廠一名工人遭到壓傷，送醫不治。總計這次強震共造成1死79傷，花東共8個鄉鎮19日停班停課。18日正值金針花季又是星期天，玉里鎮赤科山與更南邊的花蓮縣富里鄉六十石山有數百名遊客前往賞花，地震後聯外道路因落石封閉，當地旅宿業者為受困遊客免費提供餐食及住宿，就地安置。（看完整報導）

6.8地震台東有紀錄以來最強 罕見發生逾70起前震

針對台東縣池上鄉18日下午發生規模6.8地震，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這起規模6.8的地震是主震，包含17日晚上的規模6.4地震以及之後原本認定的餘震，其實都是6.8地震的前震。918池上地震是今年第8起規模超過6的地震，這個地區過去49年未有如此強震，而且前震超過70起的現象也很少見，截至18日晚間7時，餘震已有近50起，比前震更為密集。另外，日本推估這起地震規模約7.2。氣象局地震測報中心解釋，主因是計算方式不同，加上日本對台灣觀測數據密度較低，才會有誤差。（看完整報導）

池上強震台鐵花東路段封閉 省道有11處受災

受到池上規模6.8強震影響，台鐵列車、軌道、電力出現6項災情，包含地震發生時經過花蓮縣最南端富里鄉東里站的420次自強號傾斜脫軌、東里到玉里間雙線軌道變形等，截至18日晚間6時，花蓮到台東路段不通。另外，共有11處省道路段出現零星災情，主要分布在花東地區，但台3線嘉義路段321K處也因土石坍方，巨石、大樹阻斷道路。（看完整報導）

池上強震中央開設災害應變中心 國軍玉里設前進指揮所

台東6.8強震各地災情頻傳，花蓮縣災害應變中心在消防局玉里分隊成立，中央災害應變中心則於18日下午4時開設，總統蔡英文晚間前往視察並聽取工作報告，會後做出4點指示，包括調度跨部會救災支援和全力投入救災工作。陸軍也完成應變中心一級開設，除調派110員兵力及機具前往玉里地區開設前進指揮所，陸軍司令徐衍璞上將率專業幕僚主管赴花東地區，掌握地方災情及依令投入災害救援任務。（看完整報導）

強颱南瑪都登陸九州 瞬間強風堪比龍捲風日本史上最強等級

今年第14號颱風南瑪都18日在鹿兒島市附近登陸並北上，到20日前後，南瑪都可能朝東北方向移動至本州附近，在大範圍地區造成影響。日本氣象廳向宮崎縣發布了相當於最高警戒級別5的「大雨特別警報」，呼籲最大程度警戒地質災害、河流水位上漲和氾濫。日媒將南瑪都稱為「史上最強等級」颱風，美軍也認定為「超級颱風」，可能帶來每秒70公尺的最大瞬間風速，相當於瞬間颳起等同龍捲風般的猛烈風勢。（看完整報導）

英國逾半世紀首場國葬百位國際領袖出席 8孫子女為女王守靈

英國女王伊麗莎白二世的國葬訂於當地時間9月19日上午11時在倫敦西敏寺舉行，全英舉國哀悼期將在20日結束，新任英王查爾斯三世簽署命令，將國葬當天定為國定假日。伊麗莎白二世的8名孫兒，包括王儲威廉以及他的弟弟哈利王子率其他同輩王室成員，17日低頭肅立在靈柩四周，守靈15分鐘。美國總統拜登、日皇德仁夫婦分別搭乘專機抵達倫敦，準備出席女王的喪禮。（看完整報導）

中監逃逸受刑人陳坤和中壢落網自刎 送醫無大礙

涉及毒品、槍砲等案件的台中監獄受刑人陳坤和因骨折16日至台中市中國醫藥大學附設醫院回診，17日下午被發現破壞腳鐐逃逸，遭發布通緝。18日下午，他在桃園市中壢區遭警方圍捕，陳坤和見無法逃脫，持匕首割喉自刎，但在警方制伏送醫後已無生命危險，隨後已被送往台中的醫療院所戒護。（看完整報導）

捷克參議員德拉霍斯訪問團 18日晚間搭機抵台

捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯訪問團18日晚間抵台，在桃機未發表談話。他在訪台期間將晉見總統蔡英文，並見證兩國簽署半導體、教育及文化等合作備忘錄。訪團成員包括捷克教育部次長維多娃、科技部次長哈利科娃及捷克國家博物館館長盧卡其等官員及學者，為自捷克參議長維特齊後，捷克再度籌組國會、行政部門聯合訪團來訪。（看完整報導）

林昀儒廖振珽逆轉秀 WTT阿拉木圖挑戰賽男雙奪冠

WTT阿拉木圖挑戰賽，林昀儒與廖振珽搭檔男雙決賽，以3比2逆轉擊敗瑞典組合卡爾伯格與法爾克，拿下冠軍。稍早林昀儒與陳思羽的混雙組合，打敗中國新生代組合徐海東與吳洋晨，首次聯手就拿下冠軍。男單部分，林昀儒遭德國選手菲盧斯逆轉，以亞軍作收，無緣本季第2冠。（看完整報導）

室外拔河世錦賽 台灣再添3金1銅

台灣女子500公斤量級拔河代表隊18日在2022室外拔河世界錦標賽拿下1金，台灣U23（23歲以下）青年混合560公斤量級拔河代表隊則收下1銅。晚間台灣U23青年女子500公斤級代表隊再拿下1金。台灣U18男女混合520公斤級拔河代表隊決賽以2比0擊敗瑞士，為台灣搶下這次錦標賽的第3金。目前共拿下3金1銀1銅。2022室外拔河世界錦標賽在荷蘭舉行，分為公開賽與錦標賽兩個部分，前者以俱樂部形式參賽，錦標賽參賽隊伍則代表國家，台灣在公開賽得到1金4銀1銅共6面獎牌。（看完整報導）