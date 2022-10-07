服務重症高風險社福移工 0+7自主防疫期不得工作

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）入境「0+7」新制將於13日上路，勞動部今天在疫情記者會中公布，社福移工服務對象為重症高風險者，應於旅館或移工宿舍辦理自主防疫，2日內快篩陰得外出，但不得從事工作。

台灣將逐漸與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情共存，自10月13日凌晨零時起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」，自主防疫期間，無症狀且有2天內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學，有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良下午在疫情記者會中表示，自10月13日起，實施0+7移工入境防疫新措施。

蔡孟良說，移工入境前應完整接種疫苗，並在入境7日前，雇主或仲介應至勞動部入出國移工關懷服務網登錄自主防疫地點，且須符合1人1室有獨立衛浴的旅館、移工宿舍或雇主自宅；如登錄地點為旅館或防疫宿舍，則可於移工入境3日前登錄。

入境後的篩檢規範等同入境旅客，應在入境後的第0或1、3、5、7日或有症狀時快篩，雇主或仲介並應上傳結果至勞動部入出國移工關懷服務網，另雇主或仲介應自行安排交通工具或租用巴士，協助入境移工搭乘前往登錄自主防疫地點。

蔡孟良表示，產業移工（製造、營造、農業及海洋漁撈）自主防疫期間同入境旅客規範，具2日內快篩陰性結果，並向勞動部入出國移工關懷服務網登錄快篩結果，得外出及從事許可工作。

至於社福移工（家庭幫傭、家庭看護及機構看護），服務對象若為重症高風險者，包括65歲以上、6歲以下、免疫不全或免疫低下等，移工應於旅館或移工宿舍辦理自主防疫，2日內快篩陰得外出，但不得從事工作。

若服務對象非屬重症高風險者，且入境前已登錄提供醫囑無免疫不全或低下證明，雇主或仲介可安排移工於旅館、移工宿舍或雇主自宅自主防疫，2日內快篩陰，可外出及從事許可的工作。

不過，蔡孟良指出，社福移工有特殊情形者，如雇主即被看護者無人照顧且經本人同意，或機構看護工符合機構防疫規範並經雇主同意，可於旅館、移工宿舍或雇主自宅自主防疫，每日快篩陰，可外出及從事許可的工作。

雇主如有安排社福移工入住旅館自主防疫，蔡孟良表示，考量雇主經濟負擔加重，延續現行規定，補助雇主每人每天旅宿費50%，最高每天新台幣1250元。

蔡孟良說，移工自主防疫期間若快篩陽性，雇主應協助移工就醫；如經判定確診，雇主或仲介應即通報並登錄勞動部入出國移工關懷服務網。

自主防疫地點若是在旅館或雇主自宅，雇主或仲介應安排專車協助確診移工送加強型集中檢疫所隔離，其他自主防疫地點（如移工宿舍），則採就地隔離。（編輯：陳政偉）1111007