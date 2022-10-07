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移工入境0+7自主防疫期 雇主仍應給薪

2022/10/7 16:25（10/7 16:40 更新）
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勞動部7日公布0+7移工入境防疫新措施。（指揮中心提供）
勞動部7日公布0+7移工入境防疫新措施。（指揮中心提供）
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（中央社記者吳欣紜台北7日電）入境0+7政策將於13日上路，勞動部今天公布產業及社福移工入境相關配套以及是否外出採買、工作等規範，勞動部官員表示，不論是否外出工作，在0+7期間，雇主仍應給薪。

台灣將逐漸與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情共存，自10月13日凌晨零時起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」；勞動部今天也在疫情指揮中心公布配合0+7新制上路的移工入境防疫措施。

根據規定，從13日起，雇主應安排移工於符合1人1室且有獨立衛浴旅館、移工宿舍或雇主自宅自主防疫；產業移工及非重症高風險社福移工依規定快篩陰性，得於7日自主防疫期間內從事許可的工作。

若社福移工服務對象若為重症高風險者，包括65歲以上、6歲以下、免疫不全或免疫低下等，移工應於旅館或移工宿舍辦理自主防疫，2日內快篩陰得外出，但不得從事工作。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良今天會後接受媒體聯訪表示，在0+7新制期間，不論移工是否有工作，雇主都必須給薪，主因從移工入境後，工作契約就已經開始，且是否工作取決於防疫規定，並非移工個人因素。

根據統計，移工專案入境從今年2月統計至9月底，已經引進13萬名移工，包含產業移工11.5萬、社福移工1.5萬人，確診率約3.4%，與國際旅客數據相近。

蔡孟良也說，目前每週約引進5500名移工，包含產業移工5000人、社福移工500人，已經回到疫情前水準，預計之後社福移工引進人數會大幅增加。（編輯：陳政偉）1111007

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