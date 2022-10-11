早安世界》總統：兵戎相見非選項 願與北京尋找台海和平穩定方法
蔡總統：兵戎相見非選項 願與北京尋找台海和平穩定方法
國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，總統蔡英文演講聚焦「韌性、穩健、民主、科技、台灣」5個關鍵字。她表示，過去兩年多對抗疫情一直是國家最大挑戰，所有國人都是抗疫英雄，台灣也即將開放國門擺脫疫情陰霾，邁向正常生活。蔡總統並說，兵戎相見絕對不是解決兩岸問題的選項，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。她說，在理性、平等及相互尊重下，願和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。（看完整報導）
圖輯／國慶大會阿帕契大雁隊形飛越總統府 橘高校串台日情誼
國慶大會10日上午舉行，一開始由勇鷹新式高級教練機、F-5戰機在總統府上空衝場，象徵薪火相傳，有「地表最強直升機」美名的AH-64E阿帕契攻擊直升機，也以5架編隊之姿飛越上空，象徵戍守政經中樞決心、展現機動打擊能力。在眾多表演團體中，暱稱「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏部首次來台參加國慶活動，團員們活力四射，演奏知名電玩樂曲「超級瑪利歐兄弟」並展現活潑舞步，是大會最受矚目的隊伍之一，串起台日情誼。（看完整報導）
蒲亭下令濫炸 拜登允諾提供先進防空系統 烏克蘭同仇敵愾
烏克蘭軍方表示，俄羅斯10日上午朝烏克蘭十幾個城鎮發射至少75枚飛彈，其中40餘枚遭擊落，但有好幾枚落在首都基輔市中心的大學、公園與商業區，已知全國各地有十餘人死亡、數十人受傷。基輔民眾在警報響起後湧入地鐵站避難，有人帶書本及毯子，眾人合唱國歌等歌曲，氣氛平靜不見恐慌。俄國總統蒲亭表明這波攻擊是為了報復克里米亞大橋「遭到恐攻」，烏克蘭總統澤倫斯基說，他的國民不會被嚇倒，只會更加團結。美國、歐盟與北約痛批俄國行徑，美國總統拜登並允諾提供烏克蘭要求已久的先進防空系統，以對抗俄軍的空襲。（看完整報導）
東北季風影響今天北部清晨低溫20度 東北部明起防大雨
中央氣象局表示，未來一週仍受東北季風影響，11日清晨是最冷的時候，北部低溫約攝氏20度，11日過後溫度會緩慢回升，中南部有機會回到30度，北部約26度。12日起，東北部防局部大雨，15至17日因熱帶系統影響，雨區擴大為北部和東半部。（看完整報導）
諾貝爾經濟學獎 前聯準會主席柏南奇及2美學者研究金融危機獲獎
2022年諾貝爾經濟學獎10日揭曉，3位共同得主為2006至2014年擔任美國聯準會主席的柏南奇以及美國學者戴蒙、迪布維格。瑞典卡洛林斯卡研究所諾貝爾大會說，3人大幅提升了人類對銀行經濟作用的理解，特別是銀行在金融危機期間扮演的角色。柏南奇是研究1930年代前後全球大蕭條的學者，他接掌聯準會之後不久，便爆發美國房地產市場崩盤觸發的全球金融危機，而他讓聯準會支撐金融體系並保持信貸流動，避免大蕭條災難重演。（看完整報導）
專題／出國前或在旅行途中染疫怎麼辦？疫後旅遊留意4件事
台灣13日邊境解封，近來旅行社忙著攬客組團，航空公司也爭相增班拓點。中華民國旅行業品質保障協會提醒旅客出國前須留意4件事，包括當地防疫措施、機票旅宿退改規定、打疫苗或投保旅平險、染疫處理等。若在海外旅遊途中染疫，衍生的醫療、食宿及交通等費用，由旅客自行負擔。另外，航空公司也引進刷臉登機自助報到，或手機搖控、滑平板的空中視聽娛樂等，減少交叉傳染風險。（看完整報導）
北韓近兩週7度射彈 8日首次出動150架戰機示威飛行
北韓官媒10日指出，近期7次發射飛彈都是「核戰術」演習，由領導人金正恩親自指導。最近兩週南韓、日本和美國加強聯合海軍演習，北韓將其視為入侵演習並聲稱發射飛彈是「必要的反制措施」。另外，南韓軍方表示，北韓8日出動150架戰鬥機進行大規模空中攻擊綜合演習，戰機數量是6日編隊的10多倍，南韓緊急出動F-35A匿蹤戰機應對。（看完整報導）
專家：半導體製造若非聚集台灣 對全球才是風險
俄羅斯入侵烏克蘭後，國際媒體高度關注中國可能入侵台灣與全球晶片供應風險等議題。台灣工業技術研究院的專家分析，台灣半導體生態系的特殊性，在於讓來自美歐、日本以及台灣本土等地的科研能量暢通的交流，以快速且有效率的方式解決各環節問題。他說，若半導體製造無法聚集在台灣的生態系，對全球新興科技發展才是風險，恐讓研發過程更困難，讓人類享受新科技的便利性變緩慢。（看完整報導）
法國10年建成首座離岸風場 重協商參與盼創三贏
法國首座離岸風場歷時10年於9月22日啟動，根據歐盟統計局（Eurostat）數據，2020年法國再生能源僅佔總能源的19.1%，低於23%的計畫目標，是歐盟中唯一未達標的國家。為趕上進度，法國總統馬克宏強調，政府將推動再生能源加速法案。風場負責人表示，他們花費很多時間協商溝通，讓利害關係人皆可參與，並逐步修正計畫和法規，盼創居民、風場、經濟三贏解方。（看完整報導）
西班牙「狗」拉松 5000毛孩陪飼主路跑
西班牙第11屆狗拉松公益路跑於9日上午在馬德里的哥倫布廣場開跑，在熱鬧的音樂聲和狗吠聲中，超過5000組毛小孩與狗主人參與盛會，沿著著名的卡斯特蘭納大道或跑、或走4公里完賽。活動名稱「狗」拉松（Perrotón），是由西班牙語的狗（Perro）和馬拉松（Maratón）組合而成。活動目的在於呼籲大眾以領養代替購買，並向寵物飼主宣導飼養責任，以打擊棄養寵物和虐待動物的不法行為。（看完整報導）
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