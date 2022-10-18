早安世界》中國駐英外交官圍毆抗議港人 總領事加入暴力衝突

中國駐英外交官圍毆抗議港人 總領事加入暴力衝突

中共總書記習近平在20大高談發揚鬥爭精神，而多名港人16日在中國駐曼徹斯特總領事館外的抗議，便見遭到中國外交人員的暴力對待。中國總領事鄭曦原出馬踢倒立在館外人行道上的抗議標語，並加入對抗議者的拉扯與衝突，有一名抗議者被拖進領事館前院遭多人圍毆，後來才由英國警員救出。相關照片與影片在網路上散播，引發港人憤穊，有網民批評中國的外交戰狼變成了地痞流氓。英國首相的發言人表示，相關報導「顯然令人深感憂心」，大曼徹斯特地區警方已展開調查，政府目前無其他評論。（看完整報導）

新台幣盤中貶破32元收盤創近6年新低 台股失守萬三台積電跌破400元

受到美股4大指數下挫影響，台灣17日上演股匯雙殺，台股終場下跌162.07點，收在12966.05點，未能守住1萬3千點關卡。新台幣盤中貶破32元，收盤重貶1.13角、收在31.997元，創下近6年新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額達14.945億美元。（看完整報導）

主計總處：前9月台灣對CPTPP會員國出口值年增23%

台灣積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），儘管結果尚未出爐，台灣與CPTPP會員國經貿往來已日益密切。根據行政院主計總處國情統計通報，今年前9月台灣對這11個國家的貨品出口值年增23.8%、進口值年增14.9%。（看完整報導）

打造可恃戰力 國防部編1800億元募兵留才

國防部提出112年度施政計畫及預算報告，在近新台幣5863億元國防預算中，最大宗花費將用於薪餉、加給等「培育人力」項目，估計超過1800億元，其次是購置彈藥等「後勤維護」項目，約900億元。（看完整報導）

美新禁令限制公民助中國研發晶片 中企美籍高管面臨去留抉擇

美方新規禁止美國公民協助中國研發先進晶片，部分在中國半導體企業身居要職的美籍人士如今這些人陷入兩難。「華爾街日報」檢閱公司文件和企業官網後發現，16家上市中國半導體公司中，至少有43名高層是美國公民，其中有許多人在中國企業擔任執行長、副總裁或董事長等高層職務。（看完整報導）

經濟分析師：中共20大後將加強管控網路與教育

瑞銀首席中國經濟學家汪濤以側重民生和經濟角度看中共20大報告，認為科技創新、共同富裕與綠色發展是重要主題，而考量國家安全，未來網路內容和教育行業可能繼續面臨較強監管。她指出，中共領導人習近平在20大開幕時的講話聚焦黨和國家的長期發展方向與目標，並沒有提及短期經濟政策或防疫政策的可能變化。（看完整報導）

一組電池引蝴蝶效應 韓國從Kakao機房火災檢討資安弱點防國安危機

韓國SK板橋數據中心地下室15日發生火警，當局調查火災起因只是地下3樓電力室一組由5個支架組成的電池起火，卻在短時間內造成大範圍影響，癱瘓Kakao、Naver等提供的許多網路服務，民眾生活大受影響。許多專家認為，需藉這次機會檢視韓國IT平台相關設備安全管理機制，從這次事故來看，Kakao、Naver等通訊網路附加服務業者的影響力不亞於直接提供通訊服務的電信業者。（看完整報導）

俄國出動大批無人機攻擊基輔 歐盟將加碼代訓逾萬名烏軍抗敵

烏克蘭首都基輔市中心的舍甫琴科區17日遭遇1週來第2波空襲，基輔市長克里契科表示，當地數棟民宅毀損，有一對年輕夫妻在家中喪生，其中女性被害人身懷六甲。烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克表示，攻擊由俄羅斯自殺式無人機所執行。另一方面，歐洲聯盟預計將加強軍援烏克蘭，包括一項訓練1萬5000名烏軍的任務，並加碼提供5億歐元（約新台幣156億元）用於為烏克蘭部隊添購武器。（看完整報導）

U23世界盃棒球賽台灣打線發揮 預賽4連勝晉級

U23世界盃棒球賽台灣隊17日與南非隊交手，台灣隊先發投手游騰堯投3局失1分、台灣團隊敲出10支安打，終場以14比1提前在5局結束後拿下預賽4連勝，確定晉級超級循環賽複賽。游騰堯總計投3局被敲2支安打，投出1次三振、1次保送，失掉1分責失分；巴青少接手中繼投1局，被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，郭定泓後援1局穩守，替球隊守住勝利。（看完整報導）

黃義交內湖墜樓不治享壽69歲 學養俱佳曾被稱為宋楚瑜傳真機

前立委黃義交17日下午5時許自台北市內湖區文德路住家大樓墜樓，警消獲報後協助送醫仍傷重不治，享壽69歲。黃義交是國際新聞特考出身，風度翩翩、學養俱佳，宋楚瑜省長時代擔任府發言人，因能準確傳達省府政策，有「傳真機」之稱。在修憲凍省爭議之際，一席「機關算盡太聰明」話語更激起台灣政壇波浪。親民黨主席宋楚瑜透露，最近曾與黃義交通話、見面，得知黃義交身亡消息後感到十分震驚不捨。（看完整報導）