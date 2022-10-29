早安世界》台灣第3季經濟成長概估下修為4.1% 料全年表現優於全球

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台灣第3季經濟成長概估下修為4.1% 料全年表現優於全球

全球需求降溫，大幅削弱台灣出口動能，行政院主計總處28日公布台灣第3季經濟成長率概估為4.1%，較8月預測減少0.61個百分點，但主計總處專門委員吳佩璇強調，台灣今年經濟成長率預估達3.6%，應可連續第4年優於全球表現。吳佩璇並表示，第3季民間消費、資本形成都超出預期，而且邊境解封後，來台人數增加，可望進一步帶動服務輸出，這些都是支撐經濟的正面因素。（看完整報導）

颱風奈格路徑偏西海警機率低 31日東北部防局部豪雨

中央氣象局表示，颱風奈格最快在28日晚上到29日清晨會增強為中度颱風，不過最新路徑西修，發布海上颱風警報機率偏低，但各方對奈格未來發展模式仍分歧很大，還要再觀察。30日白天前受到東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島都是陣雨天氣，東北部有局部大雨發生機率。30日晚上起到11月2日，受到颱風外圍環流影響，雨勢更大，北部、東半部及恆春半島會有局部陣雨並有局部大雨發生機率，尤其31日東北部預料可能將有局部豪雨。（看完整報導）

西拉雅族正名案 憲法法庭判原住民身分法違憲3年內應修法

憲法法庭28日針對西拉雅族釋憲案判決，原住民身分法相關條文違背憲法第22條保障原住民身分認同權、憲法增修條文規定保障原住民族文化的意旨，應於3年內修法或另定特別法。但修法或另定特別法前仍有效，至遲3年後符合「民族文化特徵」、「族群認同」及「客觀歷史紀錄」南島語系民族可申請為原住民族。（看完整報導）

遠雄大巨蛋等4案 一審判趙藤雄7年李述德9年、周勝考10年

台北地方法院審理遠雄集團涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等4案，認定遠雄創辦人趙藤雄涉貪污等罪判刑7年，被控違反證交法無罪。前台北市財政局長李述德判處9年徒刑，褫奪公權5年。國民黨籍新北市議員周勝考涉公司法判刑6月，得易科罰金，涉貪部分判刑10年。李勝考對判決表示不服，將提起上訴。（看完整報導）

美國空軍常駐沖繩戰機擬改為輪調 專家擔憂不利嚇阻中國

美國空軍打算在明年撤離常年部署在日本沖繩嘉手納基地的F-15戰機，改派駐地為阿拉斯加更先進的F-22匿蹤戰機輪流派駐沖繩，每次6個月。據稱原因包括F-15較為老舊，以及嘉手納基地在中國飛彈火砲射程之內。相關計畫因一旦實施後就不打算短期內恢復戰機常駐，在日本政府和五角大廈內一些部門引發疑慮。另有專家憂心如此一來，對中國的震懾力可能下降。（看完整報導）

中國封控嚴物價飆漲 被隔離者夜宿停車場西藏爆街頭抗議

中國官方28日通報新增COVID-19病例1506例，本土1337例。中國清零難又封控嚴苛，致物價哄抬，有些地方白菜飆漲至每顆新台幣208元，民眾哭喊買菜難。此外，有網友控訴自家爺爺在飢餓中離世，最後一面也見不到。文章披露數十名清潔工人被封在公廁內，當局叫他們打電話找外賣，但平台皆回應送餐有困難，只能委託他人從窗口送飯。（看完整報導）

馬斯克收購推特後開除多位高層 線上討論及影響難料

馬斯克27日晚間完成440億美元收購推特後，第一步就是開除多名主管高層。美媒分析，時值美國、巴西等國進入選戰熱季，推特這個線上論壇的前景與影響難料。彭博指出，馬斯克計劃擔任此一科技巨擘的執行長，但知情人士透露，預期馬斯克最終還是會交出兵符。推特公司拒絕就此發表評論。（看完整報導）

特派專欄／美國期中選舉倒數2週 國會爭奪戰白熱化

美國期中選舉倒數不到2週，爭取國會掌控權成選戰重點。參、眾兩院由哪一個黨掌控，將決定總統拜登後兩年任期是否淪為「跛腳鴨」，也會連帶影響2024年大選。路透社日前引述不具名的拜登政府官員坦承，白宮對選情沒有先前樂觀，擔心民主黨可能失去目前對參、眾兩院的控制權。路透社分析指出，若民主黨失去國會其中一院或甚至兩院的掌控權，將嚴重衝擊拜登未來執政。共和黨預期會阻擋家庭照顧假、墮胎權、警察執法及拜登政府其他施政目標法案，也可能推動法案限制移民及政府支出，讓拜登在任期後半段處處遭到掣肘。（看完整報導）

故宮稱3文物破損無隱匿 2案查無人員疏失、1案已懲處

國民黨籍立委陳以信28日指出，他最近接獲檢舉，指故宮打破清朝年間的陶瓷碗、明代青花瓷器，館方隱匿未報。故宮對此表示，器物處瓷器科人員整理文物時，分別在110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清乾隆青花花卉盤」掉落破損。故宮院長吳密察指出，3起破損皆依規定調查、懲處，強調將編列預算改善瓷器包裝。（看完整報導）

50至64歲11/1起開打公費流感疫苗 與COVID-19疫苗可同時接種

COVID-19本土疫情持續，10月又進入秋冬流感季，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵之一。中央流行疫情指揮中心28日宣布，11月1日起，公費流感疫苗第2階段開打，供50至64歲無高風險慢性病成人接種，可與COVID-19疫苗分不同手臂同時接種。另外，針對各界關注口罩令何時進一步放寬，指揮中心指揮官王必勝說，以疫情穩定下降為前提，11月可以開始討論，初步應該會分階段開放。（看完整報導）