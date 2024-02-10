早安世界》大年初一轉乾冷 國道10路段、省道9路段易塞車
大年初一轉乾冷 國道10路段、省道9路段易塞車
中央氣象署預報，10日大年初一起至12日初三仍受強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，不過水氣相較前幾天減少，晴朗天氣適合走春出遊，預估國道10處路段易塞車，省道9處路段也將湧車潮。11日基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及山區有局部短暫雨，北部氣溫約10到17度、中南部約10到24度。連假期間許多汽修保養廠未營業，汽修技師建議車上可準備工具及救援設備，簡易排除部分問題。（看完整報導）
華爾街日報：阿特曼欲集資220兆重塑全球半導體業 已會台積電代表
華爾街日報8日報導，人工智慧新創公司OpenAI執行長阿特曼正設法籌募7兆美元（約新台幣220兆元），以重塑全球半導體產業，並已與阿拉伯聯合大公國高階官員、日本軟體銀行執行長孫正義和台積電的代表開過會。OpenAI發言人表示，已就增加晶片、能源和資料中心的全球基礎設施和供應鏈進行富有成效的討論，同時也將持續向美國政府通報最新情況。（看完整報導）
政院食安辦：西布特羅非動物用藥 不得製造販售使用
台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，行政院擴大採檢持續進行，截至8日為止，台糖豬場、全國肉品市場樣品皆未檢出。對於媒體報導「西布特羅合成費用便宜，成本僅一公克10元」，政院食安辦主任許輔表示，西布特羅非動物用藥，不得製造、販售、使用，「合成是犯法的，會被抓去關」。根據財政部資料，近2年以化學品申報貨名含西布特羅的進口業者有4家，進口報單72筆、總重量789毫克，正清查流向。（看完整報導）
美國會推援外法案 參院領袖：對烏克蘭以色列台灣至關重要
美國參議院8日通過程序動議，推進一項約950億美元的援外法案，其中包括約600億美元用於援助烏克蘭、140億美元援助以色列，以及48.3億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。參議院多數黨領袖舒默表示，這項法案對美國國家安全、對在烏克蘭、以色列的朋友、對為加薩無辜民眾提供人道救援、對台灣都至關重要，並承諾參議院會持續推動這項法案直到完成為止。（看完整報導）
外交部駁斥蒲亭：台灣與中華人民共和國互不隸屬
俄羅斯總統蒲亭與中國國家主席習近平8日通話時表示，俄國會恪守一中原則、反對台灣挑釁中國。外交部9日嚴正回應，對於中、俄沆瀣一氣，一再貶損台灣主權表達嚴厲譴責，並重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣，中、俄極權國家任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。（看完整報導）
瓜地馬拉總統就任後首度重申 無意破壞與台灣邦交
瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲近日表示，正考慮尋求與中國發展正式貿易關係，但仍打算維持與台灣現有關係。現任總統阿雷巴洛今年1月就職時矢言終結貪腐並與中國建立關係，是否影響與台灣外交關係引發關注。阿雷巴洛8日表示，他的政府「不會改變路線」，這也是他上任總統以來，首度公開重申瓜國與台灣的關係。（看完整報導）
俄烏戰爭第3年烏克蘭換帥 瑟爾斯基數度立功臨危受命
烏克蘭總統澤倫斯基8日任命瑟爾斯基出任武裝部隊總司令，並聲明烏軍需要革新。58歲的瑟爾斯基2022年2月組織基輔防禦而建立聲名，當時許多烏克蘭人還不相信俄羅斯即將發動攻擊。瑟爾斯基還在哈爾科夫策劃反攻，讓烏克蘭得以奪回庫皮揚斯克和伊久姆等城市，也領導過俄烏戰爭中最長、最血腥戰役巴赫姆特行動。（看完整報導）
拜登保留密件案不起訴 美國特檢稱他年長記性不佳
美國特別檢察官8日做出結論，認為總統拜登不該因為保留機密文件而面臨刑事起訴，在11月大選前消弭了籠罩在拜登頭上的法律陰影。特別檢察官赫爾表示，調查發現，拜登的心智能力下降，甚至不記得自己在前總統歐巴馬執政時擔任副總統的日期，以及兒子波伊2015年罹癌去世的日子，同時在調查報告中，將拜登描述為「善意的、記性不佳的老年人」。白宮對檢方不起訴決定感到欣喜，但不認同特別檢察官報告中「一些不準確和不恰當的評論」。紐約時報則分析，拜登高齡、記憶力問題恐再引起議論。（看完整報導）
陸股全年大盤跌12.22%、港股寫最糟兔年紀錄 中國證監會釋強監管訊號
近期中國政府加大救市力度，陸股封關前連續3天上漲，回顧兔年全年上證綜合指數下跌12.22%，深成指下跌26.38%，展望龍年股民疑慮仍在。中國證監會主席吳清7日走馬上任，9日證監會就連續發出通報，對有公司申請IPO過程的詐欺行為以及多名證券從業人員買賣股票等違法行為開罰，釋放出強監管的訊號。另一方面，香港恆指全年下跌6200多點，跌幅達28%，寫下最差兔年表現。（看完整報導）
日本指揮家小澤征爾心衰竭逝世享壽88歲 多次來台演出風靡樂迷
日媒報導，指揮巨擘小澤征爾6日因心臟衰竭在東京都自宅逝世，享壽88歲。小澤生於1935年，原本打算成為鋼琴家，後來把重心轉向指揮，1959年赴歐洲學藝屢獲指揮大賽大獎，成為樂壇罕見曾經師事伯恩斯坦與卡拉揚兩位大師的指揮家。1973年到2002年，他擔任「北美五大」的波士頓交響樂團音樂總監；2002年出任維也納國家歌劇院音樂總監，並指揮2002年維也納新年音樂會，過去曾多次來台演出，風靡台灣樂迷。（看完整報導）
開箱老照片》大陳軍民撤退來台
大陳列島位處浙東，控制浙江出海門戶。1955年1月國共一江山之役爆發，國軍失守，臨近的大陳島因而開始受到砲擊。同年1月26日美國通過「台灣決議案」，同意美國可在必要時協助防守台灣、澎湖等地，同時建議國軍自大陳島撤退，在戰略考量下國軍決議棄守大陳島，住民1萬4483人2月10日全部撤往台灣。（看完整報導）
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- 早安世界》大年初一轉乾冷 國道10路段、省道9路段易塞車2024/02/10 07:26
- 2024/02/09 07:16
- 2024/02/08 07:07
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