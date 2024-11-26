早安世界》棒球12強台灣隊奪冠返國 英雄大遊行下午凱道登場
TEAM TAIWAN凱旋 台灣隊棒球英雄大遊行下午凱道登場
台灣隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，隊員25日晚間搭機返台，總統賴清德特別安排4架F-16V伴飛並施放熱焰彈，副總統蕭美琴特別前往接機，桃園國際機場公司也規劃水門禮，迎接台灣英雄返航。台灣隊長陳傑憲24日在冠軍戰扛出關鍵3分砲，繞壘時在胸前比劃一個框，引發熱議，他返台時解釋，是想告訴大家「我們是來自台灣的選手」。「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行26日下午3時20分將於凱道登場，台灣棒球隊成員將接受群眾歡迎，並至總統府接受總統賴清德與副總統蕭美琴致意。（看完整報導）
12強賽台灣奪冠不僥倖 陳傑憲等9人開轟炮火猛、張奕跨屆5勝0失分
世界12強棒球賽台灣以4比0完封強敵日本，奪下首座冠軍獎盃。本屆賽事台灣選手表現亮眼，投手群全面壓制，防禦率2.51，失分數為各隊最低；張奕拿下跨屆第5勝，防禦率是完美的0。隊長陳傑憲攻守表現突出，獲大會最有價值球員（MVP）、打擊王、最佳防守球員、最佳外野手等4獎。大聯盟官網文章以國際棒壇爆多年最大冷門，讚譽台灣隊締造新猷。（看完整報導）
日媒評12強賽冠軍戰日本隊投打全面敗北 得牢記經驗面對經典賽
世界12強棒球賽冠軍戰台灣隊整場比賽只讓日本敲出4支安打，終場以4比0遭完封。這是日本在主要國際賽相隔1839天敗北，被完封則是自2009年世界棒球經典賽小組賽對戰韓國隊以來，時隔5793天。日本媒體標題紛紛冠上「恥辱」等字眼。日媒「中日體育」指日本這場投打全面敗北，只能牢記教訓好好面對2026年的經典賽。（看完整報導）
陳啓昱失聯25天遭通緝自行到案 台南地院裁定羈押禁見
台南地檢偵辦光電弊案，1日開庭審理，但前台鹽綠能公司董事長陳啓昱未到庭，4日對未出席羈押庭的陳啓昱發布通緝；陳啓昱25日上午自行到案，檢察官訊問後當庭逮捕，並向台南地方法院聲請羈押禁見，南院晚間裁定羈押禁見。（看完整報導）
日經：應對中國威脅 美國政權交接期派3航艦部署亞洲
日經亞洲報導，為應對美國總統當選人川普明年1月就職前，中國可能在印太區域帶來威脅，美軍3艘航空母艦將於近期部署亞洲。其中，載有2702名船員的美軍核動力航艦「喬治華盛頓號」22日已駛抵第七艦隊基地、日本橫須賀美軍基地駐防，是該航艦睽違9年重返當地。「卡爾文森號」航空母艦則在25日部署至太平洋區域。目前美軍「林肯號」航空母艦正航經印度洋，接下來將穿越南海，之後返回母港加州聖地牙哥。（看完整報導）
烏拉圭新總統奧爾西走親民風 誓當現代左派解決貧窮與犯罪
烏拉圭總統大選，屬於左派「廣泛陣線」聯盟的候選人奧爾西以49.8%得票率，擊敗中右派執政黨「國家黨」候選人狄加度，烏國將再度由左派執政。烏拉圭約有340萬人口，向來保持政治穩健且相對富裕。奧爾西在競選期間試圖向民眾保證，他不打算造成政治劇變。奧爾西指出，他希望建立「現代左派」路線以解決無家者、貧窮及犯罪問題，並聚焦經濟成長。（看完整報導）
川普內閣人選忠誠度更勝資歷 長子小唐納幕後操盤
路透社報導，美國總統當選人川普極度重視忠誠，長期依賴家族成員提供政治建議。至於他會聽進誰的話，每次都是不同的人，而這次是長子小唐納。根據捐款人、友人及政治盟友等6名知情人士說法，小唐納掌握主導權，左右內閣競爭人選的命運浮沉。從支持參議員范斯作為副手，到阻止前國務卿蓬佩奧入閣，小唐納都扮演重要角色。（看完整報導）
洪申翰掌勞動部 承諾友善職場典範、找回社會信任
勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官職場霸凌所致，勞動部日前公布行政調查報告遭質疑懲處過輕，部長何佩珊請辭獲准，改由民進黨立委洪申翰接任。勞動部25日舉行部長交接典禮，洪申翰致詞時代表勞動部向近日疑因霸凌案輕生離世的員工及家屬鞠躬致歉，也承諾將改善勞動部成友善職場典範，找回社會信任並守護勞工權益。（看完整報導）
徐巧芯主張潛艦分階段建案 顧立雄：預算每年送立院審議
針對114年度「潛艦國造-第三階段後續艦籌建」編列預算新台幣19億9600萬5000元，國民黨立委徐巧芯認為應採階段性造艦，因此僅留2億作為明年先期簽約預算。國防部長顧立雄回應，一定會等海上測試（SAT）通過才會動用任何一分錢，且後續相關預算編列，每年都會送立法院審查。（看完整報導）
北台灣入夜漸冷 冷氣團明南下29、30日局部探10度
氣象署表示，26日水氣偏多、北台灣逐漸降溫；27日大陸冷氣團南下，入夜後北部平地低溫約攝氏14度，最冷時間點會是29、30日清晨，預估12、13度，局部近山區平地可能僅約10度。氣象署估大陸冷氣團會在30日白天減弱，但回溫不明顯，穩定天氣會持續至12月2日，各地氣溫每日約回升1、2度。（看完整報導）
開箱老照片》劉若英獲亞太影展影后
第44屆亞太影展在泰國曼谷舉行頒獎典禮，影星劉若英以「徵婚啟事」奪得最佳女主角獎。「奶茶」劉若英能歌擅演，民國84年以「台灣新電影」導演之一陳國富執導的劇情片「我的美麗與哀愁」出道；同年便以張艾嘉執導的「少女小漁」獲得第40屆亞太影展最佳女主角，一鳴驚人。劉若英也因此片獲得第35屆金馬獎評審團特別大獎，她當時說：「金馬獎是她等最久的一個獎項，雖然沒有贏得最佳女主角，她還是感到高興。」（看完整報導）
Podcast》網球發射機搬上舞台 「落地前6釐米」玩出獨特馬戲風格
從古至今，人類對飛行一直有很大的渴望，從熱氣球、飛機一直到火箭，飛得越高，似乎就代表著越成功。然而，洪唯堯卻從反面切入，希望透過馬戲演員的肢體及大型機具的配合，呈現飛行失敗伴隨的墜毀及死亡事故，以及落地前即便充滿不可控力量，卻仍頑強抵抗、不服輸等最真實的樣貌。（收聽Podcast）
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- 早安世界》棒球12強台灣隊奪冠返國 英雄大遊行下午凱道登場2024/11/26 07:07
- 2024/11/25 07:20
- 2024/11/24 07:29
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