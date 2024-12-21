早安世界》選罷法憲訴法財劃法立院衝突中三讀 院外群眾一度試圖衝入

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選罷法憲訴法財劃法立院衝突中三讀 院外群眾一度試圖衝入

立法院會20日在藍綠立委衝突中，先後以舉手表決，三讀修正通過選罷法部分條文、憲法訴訟法部分條文以及財劃法部分條文。選罷法修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本。憲法訴訟法修正案規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。財劃法三讀修正通過後，中央將大幅增加釋出新台幣3753億元給地方。冬季青鳥公民行動集結抗議藍白立委強推法案，主辦方在晚間9時許宣布現場有2萬餘人，活動在凌晨12時結束。（看完整報導）

財劃法等3法三讀 府院：悖離民主真締依憲法保障提出救濟

總統賴清德21日表示，立法院強行通過3項法案，沒收民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦。行政院長卓榮泰則說，相關法案窒礙難行，且甚至沒有經過民主審議程序充分討論，將依照憲法所賦予的救濟權力，捍衛憲政秩序。國民黨團總召傅崐萁指出，民進黨立委摸黑潛入議場，但國民黨團結，讓陽光能照進國會，感謝立法院長韓國瑜不畏強權主持議事。（看完整報導）

華為間諜行動曝光 派員偷拍巴拉圭台灣大使官邸

台灣駐巴拉圭大使官邸日前遭可疑人士偷拍，警方調查後發現，是中國華為在巴拉圭的分公司派員企圖監控官邸通訊。外交部表示，外交部及駐館將配合巴國檢調單位依法進行調查，以保障駐館人員居家與人身安全，並確保駐外人員執行公務不受違法行為干擾的權利。（看完整報導）

柯文哲遞交辭黨主席聲明 張啓楷：黨內傾向繼續慰留

台北地院20日裁准民眾黨主席柯文哲遞交給黨秘書長周榆修的辭職聲明，民眾黨聲明表示，目前尚未收到法院文件，且民眾黨相關章程運作，應由民眾黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定辭職生效。民眾黨立委張啓楷受訪表示，很多中央緊急應變小組成員都認為柯文哲被政治迫害，傾向不同意黨主席在政治迫害的情況下請辭，將繼續慰留。（看完整報導）

經部估全年外銷訂單金額翻紅 超越去年創第3高紀錄

經濟部統計處20日公布11月外銷訂單統計522.7億美元，年增3.3%，連9紅；累計今年前11月外銷訂單達5366.2億美元，較去年同期成長3.7%。年底手機拉貨動能疲弱，使11月外銷訂單不如預期，但受惠高效能和AI技術發展趨勢，經濟部預估今年外接訂單全年接單金額達5861億美元，終止連2年負成長頹勢，年增4.5%，且有機會超越去年全年，創歷年第3高表現。（看完整報導）

美國政府關門危機再現 時間影響層面等一次看

美國總統當選人川普和富豪馬斯克18日齊聲反對兩黨協商出的臨時開支法案後，共和黨19日推出新版法案，但交付聯邦眾議院表決未過關，聯邦政府再遇關門危機。若國會未在20日午夜前批准所謂的持續撥款決議案或是更長期的開支措施，聯邦政府將局部停擺，數十萬名聯邦雇員的工作將受影響。（看完整報導）

專訪／無畏中共施壓 巴黎副市長：民主國家應團結挺台

法國為民主人權大國，首都巴黎負責人權事務的副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）不僅從不諱言自己的同志身分，更經常以首都父母官的身分出席駐法代表處舉辦的官方活動，公開支持台灣，為此曾多次受到中國關切。他在專訪中向中央社表示，台灣若遭受攻擊，等於全球民主都受攻擊。面對威脅，民主國家應團結，法國必定要站在台灣這邊。羅梅洛-米歇爾同時讚揚台灣是民主典範，在亞洲同志權益具指標地位，期待深化與台北市在反歧視影展等領域合作。（看完整報導）

台中全聯倉儲大火9死8傷 空污最高恐罰500萬元

台中大肚區全聯倉儲19日大火造成9死，中檢20日相驗遺體，判定除1名外籍移工跳樓逃生，因外創傷性休克外，其餘8人為高溫濃煙吸入及全身燒灼傷致死，檢方並持續調查事故責任。台中市長盧秀燕表示，該工程是合法申請興建卻發生嚴重火警，市府已勒令停工，依建築、職安與空污3法併罰，要求業者做好撫卹和賠償。台中市環保局表示，火災發生後鄰近空品感測器飆高，最高可依空汙法開罰500萬元。產險業界表示，此屬在建工程所涉保險理賠為營造綜合險，其中工程險主體保額達11.595億元。（看完整報導）

多次摻老鼠藥毒害澳洲男 女子遭求處8年以上徒刑

楊姓女子因不滿澳洲男大生蕭里要獨自從台灣返回澳洲及嫉妒等原因，多次將老鼠藥摻入蕭里的飲食中，企圖阻止蕭里返澳。北檢20日依殺人未遂罪起訴楊女，並求處8年以上徒刑。檢方認為，蕭里在台遭遇不僅面臨身體各處大出血風險，更隨時可能在父母面前不明所以客死異鄉。楊女在本案所做的危害、手段過程、犯後態度均屬惡質。（看完整報導）

味全龍與陳子豪達成共識 10年合約總值1.3億元

中職味全龍20日宣布與自由球員陳子豪達成共識，合約長度達10年、總值新台幣1.3億元。味全龍季末網羅朱育賢、陳子豪2名重砲。合約中最大重點就是有選擇權、逃脫權，對球員、球團都有保障。領隊丁仲緯說，希望把這樣的制度帶到中華職棒球員合約內。（看完整報導）

開箱老照片》中國民運人士魏京生

流亡美國的中國民運人士魏京生1998年12月應世界自由民主聯盟中華民國總會的邀請訪台，期間分別與總統李登輝、政學界人士、反對黨及民間社團領袖晤談。魏京生說，台灣民主政治運作成熟令他印象深刻。（看完整報導）

Podcast》直擊COP29 新氣候協議將如何影響全球淨零腳步？

本集節目邀請從會議現場返國的台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，深入解析COP29聯合國氣候峰會，分享他的第一手觀察與見解。我們將深入探討美國新政府對氣候政策的影響、台灣在全球碳中和趨勢中的角色，以及國際合作帶來的挑戰與機遇。（收聽Podcast）

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