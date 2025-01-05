早安世界》台中本土麻疹個案高雄趴趴走最重罰30萬 匡列185接觸者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中本土麻疹個案高雄趴趴走最重罰30萬 匡列185接觸者健康監測至1/20

衛福部3日通報台中首例本土麻疹確診病例，台中市府疫調掌握20名接觸者，針對個案活動場域接觸者持續匡列並公布足跡。這名個案於去年至中部某醫院陪病而被匡列為接觸者，但期間2度南下高雄，未遵守「自主健康管理」已違反傳染病防治法第48條規定，高雄市衛生局將依法開罰6萬至30萬元。（看完整報導）

天氣冷感冒者增 全台血庫僅剩6.1天 台北最缺O型血

近期接連好幾波冷氣團報到，天冷影響民眾出門意願，加上不少人感冒，全台血庫只夠用6.1天、亮黃燈，又以台北捐血中心僅剩4.7天最慘、以O型血最缺，台北捐血中心表示離農曆春節前目標庫存天數尚缺5.3天，同時現在也還有23天需要供應醫院用血，換算下來，台北捐血中心在這23天內必須募集5萬9000袋，盼民眾踴躍挽袖。（看完整報導）

桃園機場禁騎乘電動行李箱 不聽勸阻將報警處理

春節連假將至，桃園國際機場股份有限公司3日公告，為維護航廈秩序與安全，禁止旅客在航廈內騎乘「電動行李箱」、自行車、滑板車或滑板等載具，若要使用須以牽行方式或用行李推車運送。已加強宣導，若口頭勸阻仍未停止行為者，將報警處理。（看完整報導）

勞保投保上限逾8年未調 300多萬人面臨高薪低報

勞保投保薪資分級上限超過8年未調整，勞保局統計，目前投保最高薪資級距新台幣4萬5800元者已達313萬人、占總投保人數32%，未來將卡在勞保天花板面臨「高薪低報」。勞動部認為提高上限會加重勞保財務負擔，但學者持不同看法，認為可採累退方式降低高薪者給付率等。（看完整報導）

中小學擬強化手機統一保管 教育部估2月完成草案

學生上課時使用手機，讓教師感到困擾。教育部擬調整「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，除維持「關機為原則」的前提，也強化必要管理方式，例如以各班統一保管為原則，估今年2月開學前完成草案。（看完整報導）

柯建銘提改選立法院長罷免國民黨立委 藍營喊正面迎戰

民進黨立法院黨團總召柯建銘4日召開記者會表示，針對近日國會的亂象。必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。對此國民黨譴責民進黨已完全撕破和解的假面具，並稱不會畏戰，一定會正面迎戰民進黨惡意的罷免操作。民進黨中央則表示，尊重黨團對罷免案看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。（看完整報導）

FBI：賭城電動皮卡爆炸案無關恐攻 死者曾上戰場患PTSD

美國軍人利弗斯伯格今年元旦在拉斯維加斯一家飯店外的車內輕生，車子隨後爆炸。FBI調查員3日指出，利弗斯伯格患創傷後壓力症候群，未發現他與恐怖團體有任何關聯。調查員表示，目前只在他的手機發現兩封信，信中提到殺生帶給他的負荷陰影等各種難題。另外，他留下遺言稱這場爆炸是為美國種種弊端敲警鐘。（看完整報導）

川普封口費案定1/10宣判 紐約法官不打算判入獄

川普被控於2016年大選前支付豔星「暴風女丹尼爾斯」封口費，藉此掩蓋自己婚外情的醜聞。曼哈頓的陪審團去年5月認定他所涉34項偽造商業紀錄罪名成立，最重可判刑4年。承審的紐約法官莫城３日表示，將於本月10日宣判，且他不傾向判處徒刑。他傾向所謂無條件開釋，這是種罕見且別於判處有期徒刑或緩刑的寬厚處置。（看完整報導）

尼加拉瓜中國自貿協定1年 逆差暴增還欠債10億美元

今年1月1日是尼加拉瓜與中國簽署自由貿易協定生效的1周年，但1年來尼加拉瓜對中國出口不僅沒有增長，反倒是中國貨品不公平傾銷，讓當地企業大幅虧損苦不堪言。甚至尼國政府還欠中國10億美金，陷入債務陷阱。媒體批評，尼加拉瓜目前形同陷入「債務陷阱」，這種不斷滾雪球的債務水平，等於把國家「賣給中國」。（看完整報導）

日本96歲「最強阿嬤」立志當YouTuber到100歲 5代家庭日常網友好評

日本茨城縣高齡96歲的千代阿嬤以「最強阿嬤」為暱稱，在YouTube開設影音頻道。她的影片真實記錄5代共20人大家庭的日常生活廣受歡迎，許多網友在看完影片後留下「看了影片被療癒了」等留言，甚至還收到來自海外的信件。千代阿嬤的目標是「繼續當YouTuber到100歲」，她說，因為想看著玄孫們長大，「我還不能變糊塗」。（看完整報導）

開箱老照片》美國挺台參議員高華德

美國聯邦參議員高華德（Barry Morris Goldwater）與台灣有深厚的友誼，卡特總統當年與台灣斷交，廢除中美協防條約時，高華德曾聯合幾十位參眾議員，在法院控告卡特違憲。後來雖然敗訴，卻因此催生「台灣關係法」。民國75年1月4日他以參院軍事委員會主席的身分訪台，就當前台美關係交換意見，並溝通美國對台軍售政策。（看完整報導）

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！

電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube