饗饗信義店疑食物中毒通報增至32人 北市衛生局駁回復業申請

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）饗賓集團旗下饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局今天表示，醫院通報就醫人數增至32人，且有持續擴大之虞，不同意業者復業，同時全面稽查饗賓其餘5家自助餐店。

台北市衛生局昨天起接獲醫院通報，有民眾5日及6日至INPARADISE饗饗微風信義店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀，通報人數截至今天下午5時增加至32人。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天晚間透過媒體群組說明，由於受影響人數有持續擴大之虞，即便業者已改善現場衛生缺失，衛生局仍駁回其復業申請。

林冠蓁表示，今天同時針對饗賓集團旗下另外5家自助餐店進行稽查，內容包含食品業者登錄、產品責任險、技術證照及食品良好衛生規範準則等，其中饗 A Joy、旭集和食集錦天母店符合規定。

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不過，旭集和食集錦信義店查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔及3名員工未更新廚師證，饗食天堂京站店有冰箱內及邊框不潔、生魚片下方濾網不潔等缺失，饗食天堂信義店則是庫房風扇不潔，皆要求限期改善，否則開罰新台幣6萬元到2億元。

林冠蓁表示，昨天下午要求饗饗信義店停業並獲業者回報確認，但晚間仍發現餐廳照常營業、挑戰公權力，衛生局將重罰300萬元。此外，若經檢驗或流行病學調查確認為食物中毒事件，將處6萬元至2億元罰鍰，檢驗結果預計1至2週後出爐。（編輯：張銘坤）1140108