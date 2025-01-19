早安世界》學測登場數A難度增頂標恐降 自然貼近生活時事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

學測登場數A難度增頂標恐降 自然貼近生活時事

114學年度學科能力測驗18日登場，首日考數學A、自然。數學A方面，台北市高中數學科教師群表示，很多題目需轉化圖形，繪圖及掌握破題技巧很重要，會影響到計算量，難易度比去年提高，頂標或前標級分可能降低。自然方面，試題取材貼近生活時事，如比特幣、半導體材料、測啤酒苦度等，展現學科知識如何應用於生活中。其中第45題考颱風路徑與藤原效應，不同的解題團隊都認為有爭議，建議考生答「偏北」或「偏西」都要給分。（看完整報導）

川普就職典禮改室內 韓國瑜率團赴美：會努力達成任務

美國總統當選人川普20日舉行就職典禮，由於天氣預報當天氣溫將在攝氏零下7度左右，典禮將改在國會大廈室內舉行。這是美國40年來首見總統就職典禮移師到國會山莊的圓形大廳舉辦。雖然戶外觀禮取消，立法院長韓國瑜帶領的台灣慶賀代表團18日仍按計劃出發。韓國瑜說，已知多國元首都已赴美，他們秉持熱情信念前往，會努力達成任務。台灣的慶賀團將用何種方式參與典禮，目前仍不明朗。（看完整報導）

川普2.0團隊就位 非典型閣員打造美國優先

川普當選後迅速公布的內閣人事再創話題，包括大膽任用前電視主持人出掌年預算高於台灣GDP的國防部、抗中急先鋒盧比歐主導外交，以及鷹派幕僚回鍋執行關稅政策，力求執政首日就推進「美國優先」議程，捍衛美國政軍經地位。此外，川普誓言對全球提高關稅，透過關稅收入增加國家歲入，降低美國民眾賦稅與基礎建設負擔。川普的關稅與國家經濟思維挑戰經濟學中貿易、匯率與經濟成長等理論，他視關稅為協商武器不談細節，但放話不斷，各國只能嚴陣以待，見招拆招。中央社帶您一起了解。（看完整報導）

南投草屯鎮長補選 國民黨簡賜勝勝選

南投縣草屯鎮長18日進行補選，中國國民黨候選人簡賜勝當選。他表示，這次選舉對他打擊很大，面對不實抹黑、造謠，非常感謝草屯鎮民相信並一路支持他。落敗的民進黨候選人蔡銘軒說，尊重鎮民共同做出的民主決定，是他努力不夠，將持續努力深耕基層，好好為家鄉、草屯打拚。（看完整報導）

以色列內閣批准加薩停火協議 19日起生效

以色列總理尼坦雅胡18日表示，以色列內閣表決通過加薩停火與人質釋放協議，結束了數天來休戰協議是否能在19日生效的不確定性。協議分3階段執行，以色列司法部表示，第1階段的一環將釋放包括巴勒斯坦武裝團體前領導人等囚犯，哈瑪斯預計釋放33位以色列人質。中東國家卡達表示，停火協議將於格林威治標準時間19日6時30分（台北時間19日下午2時30分）生效。（看完整報導）

美最高院裁定維持TikTok禁令 考驗川普如何解套

美國聯邦最高法院17日裁定，美國對TikTok「不賣就禁」法律合憲，可於19日生效。大法官們完全接受國會所主張的國安考量，不認為此法有違憲法第一修正案的言論自由保障。TikTok隨後警告，除非總統拜登政府向蘋果和谷歌等公司保證不會面臨執法行動，否則TikTok將於19日在美「熄燈」。候任總統川普則在社媒發文「我對TikTok的決策不久就會做出，但須給我檢視情況的時間。敬請期待！」（完整報導）

吳德榮：冷空氣逐日減弱 27日小年夜可能有寒流

氣象專家吳德榮18日預測，冷空氣將逐日減弱，今明各地為多雲時晴，白天氣溫逐日緩升，早晚明顯偏低，20、21日只有東半部偶有局部短暫雨的機率，22、23日各地雲量增多，偶有局部短暫雨的機率，白天舒適、早晚涼；24、25日東北風略增強，迎風面偶有局部短暫雨。下一波「強冷空氣」於26日南下，27日小年夜達「寒流」的強度。吳德榮指出，末期的模擬不確性很大，各國模式將持續調整，需繼續觀察。（看完整報導）

低溫衝擊血庫拉警報全台僅剩6.2天 台北A、B、O型血都缺

血液安全庫存量為7至10天，捐血中心疾呼，連續低溫導致捐血量減少、但用血量增加，全台庫存只夠用6.2天，其中以台北4.9天最少，且僅AB型血庫存正常，能用8.9天，A型血4.9天、B型血5.4天，O型血4.1天最缺。（看完整報導）

黃仁勳揪供應商高層合照 預告今年電腦展一定會來

輝達執行長黃仁勳18日中午宴請供應鏈廠商高層，台積電董事長魏哲家、鴻海集團董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等相繼現身。席間黃仁勳邀請「大咖們」在餐廳外大合照，留下難得見證，氣氛相當熱絡，他也調侃「蹲在第一排的是有在運動的」，並預告今年一定會回來參加台北國際電腦展。座上賓之一和碩董事長童子賢透露，席間黃仁勳與大家齊喊Team Taiwan口號，氣氛非常high。（看完整報導）

佐佐木朗希宣布加入道奇 與大谷翔平山本由伸日本強投連線

日本23歲強力右投手佐佐木朗希17日宣布與洛杉磯道奇隊簽約，表示自己做這個決定不容易，但會盡全力表現。洛杉磯道奇上個球季的先發輪值，已經擁有日本強投山本由伸，加上準備在今年傷癒復出的大谷翔平，有了佐佐木朗希的加入，在今年球季有機會在先發輪值的投手陣容當中，排出3名日本投手。（看完整報導）

開箱老照片》奧斯卡影后英格麗褒曼訪台

英格麗褒曼從影近30年，曾因主演「煤氣燈下」及「真假公主」二片，兩度獲得奧斯卡金像獎影后寶座。1970年1月13日晚，當年55歲的英格麗褒曼在友人陪伴下，由東京飛抵台北，下機時，她身穿白色的洋裝，外加紫羔皮的短大衣，紅棕色的短髮，風采迷人。1月19日搭機飛往曼谷，結束在台一個星期的訪問。（看完整報導）

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！

電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube