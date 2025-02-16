早安世界》勇鷹高教機墜海飛行員林瑋跳傘獲救 失事機飛行時數183小時
勇鷹高教機墜海飛行員林瑋跳傘獲救 失事機飛行時數183小時
空軍飛訓部1架勇鷹高教機15日上午於台東志航基地起飛後，因雙發動機失效，墜落於機場北面海面，飛行員跳傘獲救後隨即送往醫院，經初步檢查，健康狀況良好。空軍指出，墜海的雙座型高教機，飛行總時間183小時，當時執行科目為基本航線投彈。這次是勇鷹高教機交付空軍後首次發生失事，空軍目前暫時停飛同型機。專家分析，導致雙發動機失效的原因，有可能是1具發動機故障後，波及到另1具發動機，導致雙發動機失效。（看完整報導）
民眾黨主席補選 黃國昌得票率9成6勝出任期至2026年底
民眾黨主席補選結果出爐，立委黃國昌以得票數8903票、得票率96.11%擊敗另一名候選人蔡壁如，當選民眾黨第二屆黨主席，任期至2026年12月31日。除前黨主席柯文哲官司牽動未來全黨發展，緊接的2026的九合一大選布局，須與國民黨既競爭又合作，以及不分區立委兩年條款的棘手問題，都是艱鉅挑戰。民眾黨人士指出，黃國昌擁有黨員民意基礎後，應該會比代理期間更名正言順提出主張與看法。（看完整報導）
內政部：不動產詐騙攔阻機制強化 擋下逾8000萬財損
為防詐騙集團誘導民眾將不動產抵押借款，投入高風險或虛假投資標的，導致財務損失甚至失去房產的情形，內政部為此在去年11月推動地政強化審查與攔阻機制，3個月來已分別在雙北、新竹及彰化等攔阻10起疑似不動產詐騙案件，避免超過新台幣8000萬元的財損。內政部表示，持續建議民眾踴躍申請「地籍異動即時通服務」，即時阻擋受詐騙登記，避免財產損失。（看完整報導）
立院18日朝野協商總預算後續事宜 政院擬派代表說明
今年度總預算遭大幅刪減，僵局待解，立法院長韓國瑜預計18日召集朝野協商。知情人士指出，在行政、立法兩院積極討論下，目前有了朝野協商的審視空間，行政院預計也會派代表參與協商，說明窒礙難行之處，盼能解決窒礙難行問題。（看完整報導）
保存期14天以下才可標「鮮」乳 最快2月下旬重新預告或直接生效
紐西蘭乳品零關稅輸台掀標示爭議，行政院拍板保存期14天（含）以下才可標示為「鮮」乳。食藥署表示，已開始啟動後續行政作業，評估大約需要1至2週的時間，重新預告或直接公告生效。農業部長陳駿季指出，關於保存期以14天或15天區隔，對進口乳來說沒有差別，進口乳保存期多在1個月以上。（看完整報導）
台中新光三越氣爆4死 罹難者每人補償金1100萬元
新光三越台中店氣爆造成4死多傷，目前就醫傷患累計39人，11人仍住院。新光三越公司為表達對罹難者家屬最深切的關懷與支持，提供每名罹難者包括慰問金、保險理賠等補償金新台幣1100萬元。總統賴清德前往探視事故傷者祝福早日康復，也表示盼行政院長卓榮泰未來要求相關部會，協助各地方政府做好公共安全工作。（看完整報導）
回暖又迎冷氣團 16日高溫僅18至20度
中央氣象署指出，16日冷氣團報到，高溫只剩18到20度。這波冷氣團最冷的時間落在17日到18日清晨，北部及宜蘭低溫下探14度，其他地區15度到17度，中南部白天高溫不受影響。而18日到19日水氣增加，迎風面大台北地區、東半部有局部短暫雨，雨勢明顯增加，是未來一週雨勢最為明顯的時候。（看完整報導）
川普關稅大刀砍向汽車 擬4月2日實施
美國總統川普宣稱最快將在4月2日針對汽車徵收關稅，內閣成員也將在4月1日前提交報告，概述一系列進口關稅選項，以重塑全球貿易。日媒報導，日本自動車工業會表示，日本2023年共出口148萬輛汽車到美國。每年銷往美國的出口品項中，金額最多的就是包括自小客車及卡車在內的汽車。若未來提高關稅，預料將對日本相關企業帶來重大影響。（看完整報導）
姬路城非市民成人票價 擬2026年3月漲至2500日圓
日本獲列入世界遺產的知名觀光景點姬路城入場門票，面對人事費用等成本增加，將調漲非市民成人票價到每人2500日圓，是現行收費的2.5倍。此收費金額屆時將成為日本全境各古城之最，姬路市民成人票價則維持1000日圓不變，市府也將發行一年內可無限次入場的年票，每張價格為5000日圓。（看完整報導）
北約前副秘：台灣是民主典範 可串聯亞洲多邊合作
美國總統川普稱台灣應向美增付保護費，前北約副秘書長米努托里佐認為，台灣投資國防並鞏固對美關係固然重要，但「凸顯台灣社會進步力」，能帶來更多附加價值，包括宣揚台灣尊重少數、性別平權等自由民主特性。米努托里佐表示，除了關注美國動態，台灣也該持續提升在歐洲的能見度，最好的方式就是強化「文化外交」。（看完整報導）
開箱老照片》台北清真寺點燈祈福
台北清真寺於民國47年建成，基於宗教考量從未參與台灣元宵節活動，但為了讓一般民眾更了解伊斯蘭信仰，89年首次配合台北市政府，參與千禧燈節活動，燈籠以伊斯蘭的拱門、圓頂等建築造型替代，可讓教徒藉著幾何圖形冥想造物主，同時為這塊土地的人民祈求平安。（看完整報導）
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- 早安世界》勇鷹高教機墜海飛行員林瑋跳傘獲救 失事機飛行時數183小時2025/02/16 07:35
- 2025/02/15 07:28
- 2025/02/14 07:09
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