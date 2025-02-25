早安世界》日本駐巴拉圭前大使揭中國施壓內幕 用疫苗逼迫「棄台投中」

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日本駐巴拉圭前大使揭中國施壓內幕 用疫苗逼迫「棄台投中」

巴拉圭是中華民國在南美的唯一友邦，且相當親日。前日本駐巴拉圭大使中谷好江在當地目睹了中國的滲透行動，她接受日媒採訪時透露，COVID-19疫情期間，中國曾表示要提供巴拉圭相對低廉的中國製疫苗，但附帶條件是要他們處理「外交關係」，巴拉圭政府斷然拒絕。最終巴拉圭在日本、台灣與美國合力支援下度過難關。（看完整報導）

新北桃竹苗6縣市今晨低溫探10度 白天迅速回溫

中央氣象署表示，25日晨強烈大陸冷氣團影響，新北等6縣市防攝氏10度以下低溫，白天各地高溫可達20度以上；228連假天氣穩定、西半部高溫約25至28度。另外，23日晚間起到228連假期間，金馬地區、夜晚清晨的西半部地區易有霧或低雲，影響能見度。（看完整報導）

經典賽資格賽台灣今爭最後門票 莊陳仲敖先發對決西班牙

世界棒球經典賽資格賽台灣隊25日決戰西班牙隊，爭最後1張晉級門票，台灣隊推出投手莊陳仲敖先發，對上西班牙隊先發投手拉索。24歲的莊陳仲敖來自美職奧克蘭運動家隊，去年從小聯盟1A、高階1A升到2A，總計出賽23場含15場先發、投86局，送出84次奪三振，拿下6勝2敗、防禦率2.09。（看完整報導）

行動電源爆炸頻傳 如何挑選？磁吸式比較安全？使用守則一次看

行動電源爆炸事件時有所聞，市面上款式百百種，不受限使用範圍的磁吸式行動電源尤其受歡迎，如何安心的挑選行動電源？使用時要注意哪些事？中央社彙整行動電源使用安全注意事項，帶你一次掌握。（看完整報導）

俄烏戰爭3週年美擬向聯合國提案結束衝突 表決面臨挑戰

川普重返白宮後，開始與克里姆林宮展開明確接觸，同時將烏克蘭總統澤倫斯基斥為「獨裁者」。烏克蘭和其他50多國24日計劃向聯合國大會提交草案，表示今年結束戰爭刻不容緩，並重申要求俄羅斯立即撤軍。但美國則計劃提案迅速結束烏克蘭衝突，且未提及大會先前通過決議的基石：烏克蘭領土完整。（看完整報導）

德國準總理梅爾茨複製川普商人形象 允重振經濟、砍環保社福預算

德國大選24日落幕，下屆總理梅爾茨是位身價過億的政治人物，他競選期間承諾重振經濟，主張砍環保與社福預算，減少政府開支。然而選後執政聯盟組建困難，改革能否落地，仍取決於未來聯合內閣協商走向。保守派基民／基社聯盟重回最大黨將執政，極右的德國另類選擇黨躍居第二大黨；然而基民／基社聯盟究竟要找幾個黨組閣，還得看關鍵小黨席次。（看完整報導）

學生遭師性侵還被迫道歉 監院糾正教育部及戲曲學院

監察委員紀惠容、范巽綠24日舉行記者會表示，戲曲學院2009年處理時任教師李文勳（現改名「李菄峻」）涉校園性別事件，遭教育部4次退回，但後續教育部沒有持續追蹤，並稱當時編制訓育委員會人力不足、未明列性別平等教育業務職掌等，導致懸宕超過15年才有結果。監察院因此糾正教育部及國立台灣戲曲學院，並要求追究失職人員責任。（看完整報導）

李威涉北市精舍命案改列被告 警方搜索住處

北市某精舍去年發生命案，1名信徒因橫紋肌溶解症身亡，台北地檢署聲押禁見多名涉案人獲准，3度傳喚藝人李威作證。檢察官24日指揮警方搜索李威住處，再度傳喚李威說明，並改列被告。（看完整報導）

Zenyum綻雅隱形牙套爆牙齦萎縮割舌頭 食藥署：調查釐清合法性

有民眾表示，配戴Zenyum綻雅隱形牙套後，出現牙齦萎縮、刮破舌頭等狀況，並質疑其成品合法性。衛福部食藥署24日回應，已根據所揭露的產品供應來源、廣告等相關疑似違規情事，請衛生局協助調查釐清並依法處理。（看完整報導）

美國演員工會獎提摩西夏勒梅爆冷稱帝 黛咪摩兒封后

美國演員工會獎24日舉行頒獎典禮，在好萊塢頒獎季壓軸的奧斯卡金像獎登場前1週將最大獎頒給「秘密會議」，「巴布狄倫：搖滾詩人」提摩西夏勒梅爆冷登上影帝寶座，黛咪摩兒則以「懼裂」抱回最佳女主角獎。（看完整報導）

開箱老照片》京劇名伶王復蓉的精采人生

王復蓉出身戲劇世家，她初中時身體不好休學，卻因此開始學京戲，並成為京劇名伶，之後經常出國表演。20歲時嫁給陶大偉，音樂才子陶喆就是他們兩人愛的結晶。（看完整報導）

Podcast》張典婉「青春風正好」 刻畫客家青年造浪者的奮鬥與抉擇

作家張典婉的新書 「青春風正好」 ，深入描繪日治時期台灣客家青年的奮鬥與抉擇，透過一段段人物故事，拼湊出那個動盪年代的青春群像。本集文化普拉斯，張典婉將分享她投身人物書寫的原因及新書的創作歷程。（收聽Podcast）



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