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早安世界》今冷氣團或寒流南下 11縣市局部低溫10度以下

2025/3/19 07:14（3/19 08:39 更新）
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因冷氣團接近，氣溫再降，台北市萬華區18日可見民眾外出時大都穿著保暖衣物。中央社記者張皓安攝 114年3月18日
因冷氣團接近，氣溫再降，台北市萬華區18日可見民眾外出時大都穿著保暖衣物。中央社記者張皓安攝 114年3月18日
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19日冷氣團或寒流南下 11縣市局部低溫10度以下

氣象署表示，受強烈大陸冷氣團或寒流影響，今天雲林以北11縣市部分地方可能出現攝氏10度以下低溫，而這波冷空氣將持續到20日清晨，若溫度及水氣配合，今天中南部、花東地區3000公尺以上高山有零星降雪機率。氣象署說，20日白天起逐日回溫，25日（下週二）白天高溫可達30度左右。（看完整報導

比特犬傷人沒入 北市動保處安置評估開放認養

北市比特犬 Lucky 兩度跳出車窗咬傷人，市府共裁處飼主新台幣20萬元罰鍰並沒入犬隻。飼主徐男說他不會提訴願，也與傷者保持聯絡，處理賠償事宜。台北市政府動保處表示，後續會評估這隻比特犬是否開放給符合資格民眾認養，至於是否可能安樂死，市政府產發局說，要先看能否幫牠找到適當的新飼主。許多民眾好奇，遇到陌生犬隻如何防咬，台灣愛狗人協會理事長顏杏娟表示，記得不尖叫、不看牠、不要跑，狗就會離開。（看完整報導

接見玉山論壇訪賓 總統：攜手國際夥伴對抗極權 實現印太新願景

總統賴清德18日接見出席玉山論壇訪賓表示，台灣會繼續與國際夥伴攜手努力，在自由、民主等共享價值上深化合作交流，對抗極權主義擴張，一起追求區域的和平與安全，實現自由、開放、穩定、繁榮的印太新願景。丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森致詞表示，雖然現在世界非常紛亂，但台灣一直都是、也會繼續是民主的燈塔。（看完整報導

歐盟報告揭中國操弄資訊手法 用大量假網站、雇網紅「洗白」

歐盟發布外國勢力操弄資訊第3年度報告，針對中國作法提出兩篇分析，包括雇用公關公司和網紅在全球協作，以及大量運用假網站「洗白」。報告指出，2024年在歐盟地區偵測到中國針對台灣、美國兩場總統選舉的操弄事件，不時升高的南海緊張情勢也成為中國操弄資訊活動另一個戰場，其中一個案例即針對總統賴清德去年的雙十演說。（看完整報導

無國界記者組織：川普大砍美國之音等媒體 旗下記者安危堪慮

川普政府16日開始對美國之音及其他美國資助的媒體，展開大規模裁員。無國界記者組織（RSF）17日警告，這可能讓所屬記者面臨風險，其中包括目前被關押在亞塞拜然、白俄羅斯、緬甸、俄羅斯和越南等國的9名記者。（看完整報導

以色列空襲加薩增至413死 戰爭恐全面重啟

據醫院官員說法，以色列今晨空襲加薩走廊各地，導致413名巴勒斯坦人喪生，哈瑪斯稱其中包括數名政府首長。這場突襲打破1月以來的停火，可能使戰火全面重燃。以色列政府稱，哈瑪斯一再拒絕釋放人質，並且回絕美國總統川普的特使魏科夫及調停人員所有提案。哈瑪斯則表示，以色列早已推翻停火協議，導致仍被扣押在加薩的59名人質命運未卜。（看完整報導

預算遭大砍付不出水電費 監察院將提釋憲與暫時處分

遭立法院大砍預算的監察院18日說，已欠2個月水電費，並遭台電公司要求擬具還款計畫，監委也自掏腰包調查案件。監察院不是哭窮、賣慘，而是要捍衛憲法賦予職權，將在總統公布總預算案後同步向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。（看完整報導

圖輯／國軍立即備戰操演第2日 淡水河口設阻絕鏈、CM11戰車八里演練

為因應中共近年在台灣周邊進行灰色地帶襲擾，且不排除透過「由演轉戰」模式對台發動攻擊，國軍17日起執行為期5天的「立即備戰操演」。戰備部隊18日演練淡水河防備戰與阻絕、關鍵基礎設施防護等科目，陸軍官兵駕駛CM11戰車等車輛在新北市八里區一帶進行操演。中央社攝影記者親赴現場，捕捉操演畫面。（看完整報導

台中某國小棒球教練猥褻41人 2校長6教職員遭懲處

台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，家長發現後向校方、教育局反映並報警，教育局擴大調查，發現受害學生多達41人。調查小組18日召開考核會議，決議予前任校長大過2次、現任校長申誡1次處分，6名歷任體育組長及學務主任後續也將面臨懲處。（看完整報導

桃市會稽國小校長抖音喊兩岸一家親 教育局將議處

桃園有員警稱中國是祖國，13日又有會稽國小校長鄭家興被爆在抖音上化名「超級貝克漢」，並發表一連串「我愛你中國」、「兩岸一家親」等親中言論。桃園市政府教育局表示，5日接獲反映後函請鄭家興說明，他稱抖音是個人及家庭休閒娛樂使用，教育局已派員入校訪談查察，將就校長涉不當言行提校長成績考核會議處。（看完整報導

開箱老照片》動保趨勢下海豚秀轉型

1984年3月19日，澎湖縣沙港村漁民準備將16隻捕獲的海豚，賣給野柳海洋世界，訓練後擔任表演工作。但隨著「動物展演管理辦法」上路，海豚秀面臨轉型。野柳海洋世界第二代經營者廖俊斌說，海豚表演已改為向遊客宣導海豚身體構造及野外生存情形，從娛樂性質轉為教育導向。（看完整報導

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