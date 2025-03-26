早安世界》亞亞搭機離台 陸委會籲陸配尊重台灣社會民情

亞亞搭機離台 陸委會籲陸配尊重台灣社會民情

以「亞亞在台灣」為名在社群媒體呼應中共武統的陸配劉振亞遭移民署廢止依親居留許可、限期離境。劉振亞25日在期限的最後一天上午與丈夫一起到內政部門外召開記者會，要求撤銷行政處分，兩人並向法院聲請停止執行限期離境，法院審酌劉女有危害社會安定之虞，對公益有重大影響，裁定駁回。先前曾表示不會自行離境的劉女最後改變心意，搭乘25日晚間8時45分班機前往中國福州，她在松山機場重申希望某天能堂堂正正走進台灣，進行後續法律程序。陸委會呼籲國人不要因為少數極端事件標籤化特定群體，也呼籲極少數陸配尊重台灣社會民情，勿基於私利刺激社會對立。（看完整報導）

全球安全國家排名 台灣第4超越日本新加坡

全球資料庫網站Numbeo發布全球最安全國家排名，在近150個國家與地區中，位在法國與西班牙邊界上的小國安道爾名列榜首，台灣排名第4，在印太地區排名第一，領先第9的新加坡和排名第10的日本，委內瑞拉則被評為全球最危險國家。這個排行榜上第2和第3名分別是波斯灣國家阿拉伯聯合大公國與卡達。（看完整報導）

花蓮罷免查水表案 民政處長明良臻等7人移送地檢、5人交保

花蓮有民眾連署罷免選區立委傅崐萁的提議書後，2月間爆出遭自稱花蓮市戶政事務所的人員登門按門鈴，引發「查水表」爭議。檢調25日到花蓮市戶政事務所、縣府民政處等搜索，帶回12名嫌疑人及證人，晚間縣政府民政處長明良臻等7人依違反選罷法、個資法罪嫌移送花蓮地檢署複訊，其中5人獲交保。花蓮各鄉鎮戶政人員被縣議會議員問及是否處理過罷免案查對工作，均表示依法行政，但對於是否曾與明良臻開過會的問題則未回應。（看完整報導）

竹聯幫原欲在立院餐廳餐敘 卓榮泰指示內政部擋下

台灣主要不良幫派之一竹聯幫的幫主黃少岑2月病逝，3月25日下午傳出中華統一促進黨總裁張安樂等人邀請竹聯幫35個堂口負責人，晚間在立法院內的康園餐廳票選新任幫主，最終餐廳晚間暫停營業。行政院表示，院長卓榮泰下午得知有幫派將於康園餐廳舉辦宴席後，要求做好必要處置，據轉述，卓榮泰指出立法院是國家重要門面，絕不能成為幫派聚會場所。（看完整報導）

腸病毒伊科11型又釀死亡 特徵不明顯、1歲以下重症風險高

衛福部疾管署25日公布今年第2例腸病毒重症死亡病例，與首例同為感染伊科病毒，為北部未滿1個月新生男嬰，3月中旬陸續出現肝炎及敗血症狀況，發病約1週不幸死亡。台大醫院小兒感染科主任呂俊毅指出，伊科病毒感染症狀特徵不明顯，但較易造成1歲以下新生兒重症，未滿3個月更要注意。（看完整報導）

藍白立院突襲 反廢死反戒嚴公投逕付二讀

立法院會25日上午開會，針對國民黨團所提的反廢死公投案進行討論，民進黨立委占領主席台杯葛議事。國民黨立委晚間在原定會議時間結束、民進黨立委離開主席台後站上主席台，請立法院長韓國瑜繼續開會，最後藍白在人數優勢下，立法院會經表決，將國民黨團所提的反廢死公投、反戒嚴公投逕付二讀，並由國民黨團負責召集朝野協商。（看完整報導）

台船軍用無人船奮進魔鬼魚亮相 三胴體設計應對台海惡劣海象

台船公司發表自主研發軍用級無人船「奮進魔鬼魚」，採用三胴體設計，有效應對台灣海峽的惡劣海象，船長8.6公尺、船寬3.7公尺、酬載高於1噸、最高航速超過35節，具備群控模式、自主航行避碰、AI目標辨識、反劫持等功能。（看完整報導）

美國安群組誤加媒體人 官員使用軟體安全受質疑

美國大西洋月刊總編輯高德柏格意外被加入國安高層Signal群組，獲知葉門空襲機密，事件曝光後引發民主黨及共和黨議員憤怒。美國國家安全會議透過聲明表示，正調查記者的電話號碼為何被加入Signal群組。專精國安案件且曾任中央情報局官員的律師卡洛爾指出，不應低估這件事的嚴重性，考量葉門行動時揭露並討論機密事項，這些Signal群組的討論看來違反秘密資訊管理相關的聯邦法律。（看完整報導）

公館圓環連7年登北市肇事熱點第一 市府決定拆除

位在基隆路、羅斯福路的公館圓環連續7年是北市肇事熱點第1名的路口，台北市長蔣萬安指出，交通局等各機關以及專業單位研究後認為，當地應改為正交路口才能有效改善事故，因此決定拆除公館圓環。交通局長謝銘鴻說，盼今年底定案路型及道路尺寸等，未來以槽化路型疏導車流、讓十字路口內車流單純化，並規劃納入人行道及自行車道。（看完整報導）

孟耿如「與惡2」遭抵制 劇組將刪減演出僅留必要戲分

藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，他的妻子孟耿如日前於個人社群強調黃子佼不會復出，自己也會關閉所有社群，不過不少網友揚言抵制孟耿如演出的「我們與惡的距離2」。劇組25日發表聲明指出，現階段完全刪除戲份或換角重拍會面臨劇組重組的困境，目前能盡力做的，是在不傷及整部作品及故事的完整性下，對孟耿如的演出做出刪減，僅留下必要戲份。（看完整報導）

開箱老照片》反共抗俄出海宣傳輪啟航

反共抗俄出海宣傳輪1954年3月26日在基隆碼頭舉行出發典禮後，啟航至金門勞軍。航行途中前線海軍還派艦至金門港外歡迎，以廣播放送歌曲。勞軍團28日登陸後分為宣傳列車組、平劇及魔術歌詠組、電影組、圖片組，巡迴金門進行表演和展覽，並發送畫刊，期間也搭船至小金門勞軍。4月4日返抵基隆，結束一個多禮拜的旅程。（看完整報導）

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！

電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube