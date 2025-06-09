台東「龍馬大道」通車 台9線可直通知本溫泉區

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）開闢知本溪右岸路堤共構道路，串連溫泉橋及台9線知本橋，台東縣府打造「龍馬大道」為知本聯外交通新廊道，今天舉行完工通車典禮，縣長饒慶鈴指將讓觀光發展再躍進。

饒慶鈴特別感謝內政部國土管理署支持及補助，以及施工團隊辛勞付出，龍馬大道的完工將有效改善過往知本溫泉地區的交通瓶頸，讓往返知本市區、台9線及台11線民眾行車更為便捷。

饒慶鈴表示，知本溫泉為台東縣最重要觀光地區之一，交通便利性一直是縣府關注重點，知本溫泉入口在勇男橋闢建與溫泉橋改建後，交通安全已大幅提升；位於知本溪右岸的龍馬路，路寬僅有6公尺且路況不佳，導致多數遊客及居民進出知本溫泉區仍以194縣道為主，遇假日極易壅塞，形成交通瓶頸。

針對龍馬大道的興建，縣府表示，運用知本溪土石填築堤身提高水防標準，開闢四線道平穩筆直道路交通更加便捷，工程完成通車後，車輛將可從省道台9線直通知本溫泉，免於繞行194縣道進入溫泉區及分散連假車流量。

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龍馬大道完工通車後，日後旅客由台9線進入知本溫泉將更方便，特別是遊覽車等大型車輛不必再繞行狹窄知本市區，以後可從台9線直通到知本溫泉區，將帶來大知本地區休閒觀光產業大躍進。

縣府建設處說明，打造更便捷及更寬敞的知本溫泉出入門戶，經爭取在民國110年11月獲得內政部國土管理署補助及縣府自籌經費，共投入新台幣1億4214萬元推動龍馬大道開闢工程，於112年2月動工，將龍馬路與知本溪右岸堤防結合開闢為全長1.55公里、寬20公尺計畫道路，設置快慢車道、兩側人行道，並植栽近400株喬木，串聯台9線知本橋與溫泉橋，打通知本溫泉區最重要聯外交通動脈。（編輯：陳仁華）1140609