莊瑞雄登記屏東縣長初選 蘇嘉全與英系立委陪同

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（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨立委莊瑞雄今天由前立法院長蘇嘉全、英系立委陳明文、羅致政等人陪同，完成屏東縣長黨內初選登記；蘇嘉全說，經過一番內心掙扎，3位選將都非常優秀，但莊瑞雄的政見與他非常契合，經過考慮，他選擇支持莊瑞雄。

民進黨屏東縣長初選今天開始領表登記，莊瑞雄下午由蘇嘉全、英系立委陳明文、羅致政、吳玉琴、王美惠、邱泰源、管碧玲、劉櫂豪、江永昌陪同，赴民進黨中央完成登記。

莊瑞雄說，他非常感謝蘇嘉全以及立法院這麼多好夥伴陪同登記參選；蘇嘉全陪同登記、力挺他參選屏東縣長，外界可能覺得很震撼，但是，屏東人一定會覺得更振奮。

莊瑞雄表示，過去屏東非常艱困，政策重北輕南，歷任縣長不斷打拚，一步步走過來，與過去不一樣，現在有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對屏東大力支持，高鐵、捷運、科技園區等重大建設在屏東要慢慢展開，這是屏東脫胎換骨的契機。

莊瑞雄說，這次民進黨內縣市長選舉，屏東是最激烈的地方，也可能是唯一辦理初選的地方，藉這個機會懇請全國各地屏東鄉親陪他一起打這場初選，他會做最後的衝刺，打贏初選，帶領屏東超越高雄。

另一位有意參選屏東縣長的立委周春米，今天找多位女性立委拍影片相挺，媒體詢問莊瑞雄，找蘇嘉全與英系立委大陣仗陪同登記，是否有較勁意味。

莊瑞雄說，不是較勁，蘇嘉全本來就一路對他非常支持照顧，3位候選人都有自己的人脈，大家一起公平競爭打拚，都是為了屏東好。

媒體詢問，蘇嘉全的姪子蘇震清也想參選屏東縣長，蘇嘉全卻陪同莊瑞雄登記，蘇嘉全比較支持誰。蘇嘉全回說，蘇震清是非常獨立的大人，要不要選應該可以自己判斷，請媒體直接問蘇震清。

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蘇嘉全說，有機會陪最優秀的莊瑞雄登記黨內初選，「我也是經過一番內心的掙扎」，3位都非常優秀，看了3人政見，莊瑞雄的政見符合當時他要推動的屏東與各縣市競爭、超越高雄的政見，兩人的政見非常契合，所以，經過考慮後，他選擇支持莊瑞雄。

除了莊瑞雄完成登記，屏東縣長初選，立委周春米、鍾佳濱也已表態參選。根據民進黨中常會通過的初選日程，3月7日至3月11日領表登記；3月15日協調截止；4月6日至4月8日執行黨內初選民調。（編輯：林興盟）1110307