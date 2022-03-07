民進黨屏東縣長初選莊搶先登記 周、鍾尚未決定

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）民進黨屏東縣長黨內初選7日開放領表登記，立委莊瑞雄今天下午3時搶先抵達中央黨部登記，已經表態角逐黨內初選的立委周春米、鍾佳濱則尚未決定登記時間。

民進黨屏東縣長黨內初選在3月7日至11日開放領表登記，並在4月6日至8日舉行民調初選，選前1個月，表態角逐的立委周春米、鍾佳濱和莊瑞雄各以宣傳車、市場掃街、推薦函、座談會等宣傳政見，展開衝刺，爭取選民認同。

莊瑞雄今天下午3時在前立法院長蘇嘉全陪同下，搶先前往中央黨部登記，接下來莊瑞雄將幾乎每晚都要舉辦鄉鎮座談會，入鄉與選民面對面接觸。

立委周春米服務處今天表示，尚未決定登記時間；今天也推出婦女節形象影片，邀集多達10名女性立委共同「女力挺春米」，籲請屏東人支持優秀的屏東女力參選人周春米。

對於莊瑞雄已前往黨部登記，立委鍾佳濱服務處則說，尚未決定登記時間；率先不等於領先，在參選登記上，有派系大老的陪同跟加持固然重要，然而擔任稱職的好縣長，能否有效掌握鄉親的問題，能否有效提出解決問題的方案，這才對縣市長的考驗。（編輯：黃世雅）1110307