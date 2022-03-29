屏東縣長初選激烈 鍾佳濱籲「停止撕裂民進黨」

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）綠營屏東縣長初選民調倒數，3名立委選情激烈，鍾佳濱今天在臉書發文，呼籲莊瑞雄「停止撕裂民進黨」。莊瑞雄回應，沒有不實、沒有撕裂；周春米則說，不要破壞黨內團結。

民進黨屏東縣長初選民調將在4月6日至8日舉行，進入最後倒數階段，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱展開衝刺，爭取出線。

鍾佳濱今天透過臉書（facebook）發文表示，昨晚看到莊瑞雄臉書影片其中提到「就像2019年民進黨的總統初選，我們一起站出來力挺小英」，他身為同黨同志必須嚴正地駁斥「此言差矣！」

鍾佳濱認為，莊瑞雄引喻失義，此次縣長黨內初選，莊瑞雄一方面宣稱正、副總統是「公共財」，不宜被任何候選人用來作文宣；但另一方面，卻總以「英系」代言人自居，這次更將自己直接與總統蔡英文劃上等號，他擔心會嚴重陷總統、黨主席於「行政不中立」處境。呼籲莊瑞雄「停止撕裂民進黨」。

面對鍾佳濱抨擊，莊瑞雄回應，陳述2019年站出來力挺蔡總統，不讓蔡總統孤單的事實，「沒有一句是不實，也沒有任何撕裂」。而今天出面力挺的小英之友屬於民間組織，這不是政黨組織，沒有濫用問題。

莊瑞雄話鋒一轉指，國民黨地方派系正在動員，這是民進黨的初選，全民調確實不排藍，但不表示可以引進國民黨力量、用集團式進來。

對此，周春米則引用蔡總統說過的話：「不要破壞黨內團結，讓她成為失敗的主席。」周春米說，不要讓選對會成員為難，籲尊重黨內規定、顧慮蔡總統的憂慮。

對於莊瑞雄質疑國民黨勢力介入民進黨初選，周春米則說，黨內初選就是全民調，以不分藍綠做全民的縣長，這是屏東鄉親給我們的責任。（編輯：郭諭儒）1110329