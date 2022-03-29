綠營屏東縣長初選倒數9天 3立委衝刺拚出線

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）民進黨屏東縣長初選倒數9天，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱各自展開最後衝刺，尋求選民支持，爭取出線。

立委周春米今天召開「屏東有春，社福有米」記者會，周春米會中提出2大願景，提升屏東關懷據點的品質及數量，提前布署長照政策及培育屏東長照高等教育人力；在屏東財政狀況大幅改善之後，將全力打造屏東成為社福、長照友善的環境。

周春米說，屏東近年出生率、死亡率出現交叉，不只生育、幼托福利應該加強，長照需求也逐年提升，未來仍然會提升及擴充相關社福長照資源。

立委莊瑞雄今天則是與小英青年軍一起騎乘自行車環繞屏東市，還有全國各地小英之友會在屏東集結相挺。小英之友會全國總會長顏志發說，要跟屏東的小英支持者推薦屏東縣長最好的人選莊瑞雄，拜託大家守護小英故鄉。

莊瑞雄說，這次參選政見特別重視青年族群，唯有讓青年願意返鄉、讓年輕的活水注入屏東，屏東才更可以超越屏東、超越高雄。

立委鍾佳濱服務處告訴中央社記者，鍾佳濱今天一早7時30分就在高樹站路口拜票，中午前往關懷據點，下午將接續一連串掃街行程。（編輯：謝雅竹）1110329

民進黨屏東縣長初選倒數9天，黨籍立委鍾佳濱（前左）力拚出線，29日一大清早就在高樹站路口拜票，中午前往關懷據點，下午接續一連串掃街行程。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月29日