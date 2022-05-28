網傳醫護稱「很多孩子走了」 蘇貞昌要求查辦假訊息

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藝人郭彥均25日發文分享與醫護朋友對話，對方這麼多孩子就這樣走了，引發爭論。行政院長蘇貞昌28日表示，將查辦不實謠言。（圖取自臉書網頁facebook.com）

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（中央社台北28日電）行政院長蘇貞昌今天談及「很多孩子走了」相關網路貼文時表示，這種不實謠言，內容相近類似，都有相近團體明顯操作痕跡，非常不法、不宜，引起社會恐慌大可不必，會究責查辦。

蘇貞昌上午出席2021-2022全國文化會議開幕典禮前，接受媒體聯訪表示，假訊息非常不尊重辛苦的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作，希望國民不要相信，也不要亂傳未經查證的訊息。

藝人郭彥均25日在社群網站臉書（Facebook）分享與醫護朋友對話，對方稱醫護從4月5日起就都沒有休息過，天天在病房救人，但小孩越來越慘，「看到這麼多孩子就這樣走了」。這篇貼文引發爭論，有網友質疑他是否在暗示隱匿疫情。

郭彥均27日再發文道歉，表示對話中醫護朋友提到「看到這多孩子就這樣走」不是指有單位知情不報或隱匿疫情，截圖中轉達的數字就是指揮中心公布的數字。他說，沒想到這段對話會造成很多人恐慌，強調不是指某一間醫院或某一個單位發生的事。

此外，台灣資訊環境研究中心昨天在臉書表示，25日到26日至少25個臉書粉絲專頁發布「很多孩子走了！」貼文，貼文內容完全相同；其中19個粉專貼文發布時間是下午3時31分，不到10秒內「群聚發文」，貼文內容完全相同，且貼文首則留言都是內容農場的文章連結。

台灣資訊環境研究中心說，25則貼文共獲7363互動、321次分享，也有1235則留言加入討論，且這些粉專跟上近期粉專經營潮流，知道貼文要用短文搭配背景，連結不能放內文、要放留言。（編輯：李明宗、趙敏雅）1110528