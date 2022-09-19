提加速危老都更作法 林佳龍：4年核定4萬戶

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台東強震引起對危老都更關注，民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）19日表示，未來若當選，將依「專案指定、專家進場、增加預算、加速進度」等4大作法、成立「都更危老整合師」單一窗口，來解決行政程序的跨單位問題，盼4年能夠核定4萬戶的都更。中央社記者王鴻國攝 111年9月19日

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（中央社記者王鴻國新北19日電）台東強震引起對危老都更關注，民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，若當選，將採專案指定等4大作法並成立「都更危老整合師」單一窗口加速都更，盼4年能核定4萬戶都更。

林佳龍今天前往樹林工業區參訪映像公司，了解企業專業模型製作過程及抗震產品、設施。林佳龍表示，城市的經濟要為產業服務，才能帶來就業機會，「新北大翻新」以大格局翻轉軸線，擘劃出新北的產業地圖。依各區的產業優勢，透過政策帶動首都圈經濟。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，近日地震發生頻繁，大家特別有感，台灣是面對地震、颱風複合式災害嚴重挑戰的地區，新北市應要加速危老都更，因為全市老舊危樓特別多，40年以上屋齡的老屋就多達47萬5000戶。

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他表示，未來若當選，將依「專案指定、專家進場、增加預算、加速進度」等4大作法、成立「都更危老整合師」單一窗口，來解決行政程序的跨單位問題，盼能加速推動，未來4年能夠核定4萬戶的都更。因為這些危老建築涉及都市景觀及公共安全問題，政府有責任加速完成都更。

媒體追問對新北市長侯友宜在新北市議會市政總質詢時，議員質詢恩恩案時表示感同身受等問題的意見，林佳龍表示，他替恩恩的家人感到不捨，市府在處理的過程一直都資訊不透明，也沒有做好行政調查，恩恩爸爸要求國賠的過程，市府「先射箭再畫靶」，先發新聞稿，再回覆公文。希望侯友宜能以同理心，公布所有資料並追究相關的責任。（編輯：李錫璋）1110919