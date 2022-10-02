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蔣萬安侯友宜新北合體 暢談雙北共好願景

2022/10/2 19:30（10/2 19:54 更新）
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國民黨台北市長參選人蔣萬安（右6）2日帶隊前往新北市，在新北市長侯友宜（右5）陪同下到新泰塭仔圳故事館參訪，眾人一同振臂合影留念。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（右6）2日帶隊前往新北市，在新北市長侯友宜（右5）陪同下到新泰塭仔圳故事館參訪，眾人一同振臂合影留念。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日
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（中央社記者王鴻國新北2日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天到新北新泰塭仔圳故事館參訪，與新北市長侯友宜暢談雙北共好願景。蔣萬安表示，若當選市長，將借鏡新北經驗處理社子島及都更。

蔣萬安會同台北市議會副議長葉林傳、國民黨團書記長秦慧珠等黨籍議員到新北市新泰塭仔圳故事館參訪，聽取地政局說明塭仔圳開發經驗，獲參選連任的侯友宜歡迎，暢談雙北合作及共榮共好願景。

侯友宜和蔣萬安接受媒體聯訪時，侯友宜表示，新北市跟台北市共榮共好，大家齊頭並進，只要大台北能好、北台更好，國家未來一定會更強壯。

媒體詢及共同政見部分，侯友宜表示，在交通、環境、及社會福利等方面，相信都有很多共同的政見。他舉例表示，新北提出蘆洲區的蘆南蘆北開發案，內政部如果核定後就會快速展開像塭仔圳一樣的重新規劃，除蓋蘆洲醫院外，也蓋蘆社大橋和社子島連接。

侯友宜表示，蘆社大橋將預留45公尺寬的道路，期待蔣萬安當選市長後能夠快速開發社子島，讓雙北都能共榮共好，雙北一起共同成長。

蔣萬安表示，塭仔圳的開發案看到侯友宜的執行力及決心，以及團隊如何做溝通、對話、協調及相關風險控管，令人感動，值得借鏡做為台北社子島及都市更新的參考學習。

蔣萬安表示，自己親自到過社子島非常多次，也實際跟在地居民有過座談對話及溝通，社子島在50多年前沒有配套情況下，而列為洪氾區，帶給當地居民非常大的痛苦及委屈，居民們希望改建家園及生活品質，保留傳統聚落文化。

他表示，未來在社子島處理上有3個重點，首先是需要做好居民安置；其次，希望能夠盡快改善排水污水系統；第3是公共設施用地的問題要解決。他未來若當選市長，要用最務實的態度來做好溝通對話，以符合在地居民需求，來做後續開發。（編輯：方沛清）1111002

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左2）2日到新北市新泰塭仔圳故事館參訪，新北市長侯友宜（前左3）親自出面接待。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左2）2日到新北市新泰塭仔圳故事館參訪，新北市長侯友宜（前左3）親自出面接待。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（坐者前右2）2日率團到新北市新泰塭仔圳故事館參訪，與新北市長侯友宜（坐者前左2）一同聽取塭仔圳開發過程簡報。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（坐者前右2）2日率團到新北市新泰塭仔圳故事館參訪，與新北市長侯友宜（坐者前左2）一同聽取塭仔圳開發過程簡報。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右）2日到新北市，在新北市長侯友宜（前右2）陪同下了解塭仔圳開發過程，蔣萬安表示，未來將借鏡新北經驗處理社子島及都更議題。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右）2日到新北市，在新北市長侯友宜（前右2）陪同下了解塭仔圳開發過程，蔣萬安表示，未來將借鏡新北經驗處理社子島及都更議題。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右）2日造訪新北市，與爭取連任的新北市長侯友宜（前右2）合體，雙方暢談雙北共榮共好願景，並一同現身受訪。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右）2日造訪新北市，與爭取連任的新北市長侯友宜（前右2）合體，雙方暢談雙北共榮共好願景，並一同現身受訪。中央社記者王鴻國攝 111年10月2日
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