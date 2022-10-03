退撫基金前8月虧損397億 收益率負5.52%
2022/10/3 10:29（10/3 11:09 更新）
務人員退撫基金管理委員會10月3日公布最新基金操作績效，今年截至8月底，實際收益數為虧損新台幣397億元，收益率為負5.52%。（示意圖／中央社檔案照片）
（中央社記者陳俊華台北3日電）公務人員退撫基金管理委員會今天公布最新基金操作績效，今年截至8月底，實際收益數為虧損新台幣397億元，收益率為負5.52%。
公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。
根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，111年截至8月31日的基金運用情形，整體基金收益數為虧損397億元，期間實際收益率為負5.52%。其中，自行經營的固定收益為108.68億元，期間收益率4.43%；資本利得收益數虧損177.39億元，收益率負12.62%。
委託經營部分，收益數為虧損328.29億元，期間收益率為負9.86%。
退撫基金指出，111年度截至8月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.68%、台灣加權股價指數下跌17.14%、MSCI全球指數下跌17.75%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌15.55%。（編輯：翟思嘉）1111003
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