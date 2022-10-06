蒙眼感受導盲犬幫助 陳時中：努力建立友善環境

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天蒙上眼睛體驗導盲犬的工作能力，他說，即便相關權益已入法保障，但社會觀念尚未轉變，若當選將努力推廣正確觀念，建立真正友善的環境。

陳時中今天上午與惠光導盲犬學校交流並體驗導盲犬引導，惠光導盲犬學校秘書長陳雅芳致詞表示，全世界目前約有90多所導盲犬培訓機構、2萬多隻值勤中的導盲犬，其中亞洲約有1000隻。

陳雅芳指出，台灣在1996年出現第一隻導盲犬，相關權益從2004年開始入法，不過目前衛福部核可執勤中的導盲犬僅約30隻，而根據估計，台灣約有6萬名視障者，需要600隻導盲犬。

陳雅芳說明，導盲犬與白手杖的差別在於能夠更迅速且安全地通過障礙物，還能依照指令尋找目標，且是隻溫暖可靠的伴侶，呼籲民眾在生活中見到導盲犬時遵守「四不一問」，不呼叫、不餵食、不撫摸、不拒絕進入，並主動詢問視障者是否需要協助。

惠光導盲犬學校接著安排導盲犬Ellie引導蒙上眼罩的陳時中穿越障礙物找到椅子，陳時中拿下眼罩後表示，雖然只有體驗短短不到5分鐘，但感受相當徬徨無助，還好有Ellie陪伴。

陳時中指出，現在包含住宅法及身心障礙者權益保障法都對於視障者及導盲犬有所保障，但社會觀念仍待轉變，需要更努力才能建立真正友善的環境。

陳時中說，善待導盲犬便是嘉惠視障者，對他來說，真正好的政策是照顧到人的政策，若當選將積極加強勸募工作及推廣正確觀念。（編輯：李錫璋）1111006