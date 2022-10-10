挺18歲公民權 林佳龍：台灣民主不能輸

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（中央社記者高華謙新北10日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天辦活動挺18歲公民權，他說，選舉可有輸贏，但台灣民主不能輸；同黨副秘書長林飛帆說，現在民主成果是過去每個世代年輕人創造。

林佳龍在板橋Fuzz Art Space藝文展演空間舉辦「打破『青年18禁』止投票」音樂會，包括民進黨籍立法委員林昶佐、賴品妤，民進黨副秘書長林飛帆、青年部主任蔡沐霖、壯闊台灣協會發起人吳怡農等人都出席助講，希望傳達「支持18歲公民權修憲案」理念。

林佳龍說，18歲公民權已奮鬥好幾年，今年投票是歷史一刻，雖然修憲複決要965萬票，門檻很高，但台灣不能在世界潮流缺席。這也算完成他年輕時心願，他18歲時沒有投票權，但已在推動野百合學運訴求，如果當時能投票，相信能為台灣民主發展注入更多活力。

林佳龍說，這次18歲公民權有提升青年參政、改革政黨政治、邁向正常國家3個意義與影響，降低2歲投票權可讓每個政黨年輕至少2歲，各政黨主張都可能因此改變。

林佳龍表示，他的選舉輸贏是一回事，但他參與台灣民主運動至今，如果不站出來為年輕人發聲，以後會後悔，且日本與韓國都已有18歲公民權，台灣民主能輸嗎，就像電影KANO說「不要想著贏，要想不能輸」，不能讓這次公民修憲複決輸，「我們這一代會對不起上一代跟下一代」。

林飛帆表示，在座大多數人是解嚴後出生世代，與生俱來享受民主成果，但這是過去100年來，台灣每個世代年輕人，為了台灣的改變、追求不同的政治體制與民主所創造的環境。這次憲法複決是台灣首次，過去需要透過代議士，但現在人民可直接投票決定修正憲法，「這是讓台灣成為真正民主國家最具體的意義」。

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吳怡農說，目前台灣軍、警與消防人數只占總人口 1%，如果發生重大災難或威脅，必須靠99%國人一起面對，既然要求更多國人為國家安全付出，「所以要給相對的權益」，這就是18歲公民權最重要的權利義務對等問題。

林昶佐說，在這屆立法院修憲委員會中，原先期待討論國家正常化、憲政體制與廢考監等修憲案，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，立法院不僅要處理紓困與防疫，還要面對國民黨不理性杯葛，所以這次修憲複決真的得來不易，所有人一定要把握手中選票。（編輯：方沛清）1111010