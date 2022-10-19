綠委批侯友宜颱風天忙輔選 新北市府：未耽誤救災

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（中央社記者王揚宇、黃旭昇台北19日電）日前颱風尼莎帶來超大豪雨，新北市災情頻傳，市長侯友宜卻到新竹輔選，引外界討論。民進黨立委林楚茵今天說，既然侯友宜沒把新北市民放心中，就不配繼續參選。

對此，新北市政府副發言人張劭斌說，侯友宜得知強降雨即將來襲，立刻取消所有行程，返回新北市坐鎮，下午5時許，2度進駐災害應變中心，完全沒有耽誤救災工作。

台灣教授協會副會長陳俐甫及民進黨立委林楚茵、賴品妤等人，今天在立法院召開記者會，指新北市長侯友宜在面對新北市強降雨，可能造成市民身家安全危害的時候，丟棄新北市民到新竹輔選。

與會者指出，這場大雨讓口口聲聲說要「好好做事」、要讓市民「安居樂業」的侯友宜，現出市政放空檔、花大錢做宣傳但政績完全禁不起檢驗的原形。

林楚茵表示，從「恩恩案」發生至今，都能看出侯友宜最擅長人設包裝，恩恩案可以演戲，救災也可以演戲，侯友宜到災害應變中心僅僅打卡後，就以有間歇性降雨的空檔為藉口離開，如同網紅的快閃打卡，也像是在舞台劇上客串臨演新北市長。

林楚茵質疑，侯友宜從過去就擔任新北市的副市長，難道不知道災害的發生是累積性的？不願意鎮守新北市，跑到其他地方輔選，一定要看到新北發生災情才願意回來，是否是為了2024龍袍加身當總統。

賴品妤指出，汐止每次在淹水後的隔天，交通都會癱瘓，新北市府應當事先跟台北市府與公路總局協調如何處置，而不是每次都在壓榨基層員警。侯友宜只說好好做事，卻忙著輔選為總統之路鋪路，不願作好防災與應對，棄新北市民於不顧。

對此，張劭斌下午表示，市府團隊16日全天戒備，在颱風外圍環流來襲前，早已開始整備防災，侯友宜當天下午1時許前往災害應變中心（EOC）視察，聽取專業氣象公司和災防單位報告，當時新北市為常態性三級警戒開設，為零星路樹倒塌、積水，侯友宜要求各單位排除，並持續嚴加戒備。

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張劭斌說，侯友宜透過隨身通訊掌握天氣變化，在得知強降雨即將來襲的訊息，立刻取消所有行程，返回新北市坐鎮，下午5時許，2度進駐災害應變中心，完全沒有耽誤救災工作；並在獲知汐止伯爵山莊災情後，立即趕往第一線勘災，要求將災損降到最低。侯友宜全程密切監控雨勢變化，絕對沒有無視災情。

侯友宜上午在市政會議時也表示，對於救災防災，完全在指揮體系上隨時掌握狀況，並緊盯進度。他說，日前颱風尼莎帶來超大豪雨，這與當時氣象預報有所落差；不過，氣候判斷千變萬化，當時雖然氣象預報為大雨，卻變成強降雨，他還是在指揮中心要求提前強化三級應變準備。（編輯：翟思嘉）1111019