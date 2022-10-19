林佳龍金山萬里拜票 賴副總統到場力挺

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前右2）19日到金山萬里地區拜票，副總統賴清德（前右3）特別到場力挺，並陪同到萬里昭靈宮參香。前右為民進黨立委賴品妤。（林佳龍競辦提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月19日

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（中央社記者王鴻國新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午到金山、萬里地區拜票，副總統賴清德到場力挺，並陪同到萬里昭靈宮參香及向鄉親推薦。林佳龍指出，將改善交通發展北海岸及東北角觀光。

林佳龍今天下午由民進黨立委賴品妤、新北市議員張錦豪及周雅玲等人陪同，在萬里、金山地區拜票，林佳龍並到萬里昭靈宮參拜。

身為萬里人的賴副總統到場力挺，賴副總統呼籲鄉親栽培林佳龍，要在新北市所有選區中，能在萬里區拿到最好的選票表現。

賴副總統表示，國道3號延伸到金山、萬里方案，林佳龍擔任交通部長時找出新的方法、新的路線，進行可行性研究，還解決基隆捷運問題及林口新增國一交流道等問題，林佳龍學經歷豐富及有行政立法的磨練，具能解決問題能力，萬里人口少，但要支持好的人才林佳龍。

賴副總統指出，萬里離新北市政中心遠，歷屆新北市長通常都優先關心都會區，若在選前沒有提出對金山、萬里的發展藍圖及計畫，選後也不會來關心，希望大家選出知道萬里的需要，也關心大家的市長，照顧大家，生活才會好。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，賴副總統是萬里人，特別到場幫忙推薦，地方鄉親反應熱情，對他是很大的加持。賴副總統對他在擔任交通部長任內推動國道3號延伸金山萬里方案、台62線延伸到宜蘭方案等都很了解。

他說，新北大翻新就是要做到城鄉均衡發展，在核電廠退役後，搭配藍色公路並串連獨立自行車道，讓北海岸及東北角成為首都圈最好的觀光地區。

林佳龍接續轉往金山慈護宮參香，並到金山老街掃街拜票。沿途受到民眾歡迎，氣氛熱烈。（編輯：戴光育）1111019

民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）19日下午由立委賴品妤（前右）等人陪同，到金山、萬里地區拜票，林佳龍也熱情與民眾互動。（林佳龍競辦提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月19日